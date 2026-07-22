В Одессе из-за российского удара 2 пострадавших, задело СТО
Киев • УНН
В результате российского обстрела Одессы пострадали 82-летняя женщина и 54-летний мужчина. Повреждены двухэтажный жилой дом и территория СТО.
Фото: t.me/odeskaODA
В Одессе в результате очередного российского удара известно о двух пострадавших, есть повреждения дома и на СТО, сообщил в среду глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях, пишет УНН.
По предварительным данным, в результате обстрела пострадало два человека: 82-летняя женщина и 54-летний мужчина. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждены двухэтажный жилой дом и территория СТО. Информация о количестве пострадавших и последствиях атаки уточняется
россия второй раз за день атаковала Одессу, предварительно есть пострадавшие22.07.26, 13:11 • 1664 просмотра