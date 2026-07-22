россия второй раз за день атаковала Одессу, предварительно есть пострадавшие
Киев • УНН
Российские войска второй раз за день атаковали Одессу. Повреждена гражданская инфраструктура и жилой дом, есть пострадавшие.
россия второй раз за день атаковала Одессу, сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак после сообщения о том, что еще один вражеский удар был утром. По предварительным данным, есть пострадавшие, проинформировал глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.
Враг атаковал Одессу. Повреждена инфраструктура. Есть попадание в жилой сектор. Детали выясняем
Это подтвердил глава Одесской ОВА Олег Кипер: "Одесса снова под российским ударом. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры".
По предварительным данным, есть пострадавшие. Один из вражеских беспилотников попал в двухэтажный дом, вызвав разрушения
В результате удара РФ в Харькове 5 пострадавших22.07.26, 13:01 • 1998 просмотров