В результате удара рф в Харькове 5 пострадавших
Киев • УНН
В результате вражеского удара по Немышлянскому району Харькова пострадали 5 человек. У всех диагностирована острая реакция на стресс, медики оказывают помощь.
В Харькове в результате очередного удара рф известно о 5 пострадавших
В результате вражеского удара по Немышлянскому району – 5 пострадавших. У всех диагностирована острая реакция на стресс. Медики оказывают необходимую помощь
Перед этим, по его словам, в Салтовском районе был зафиксирован вражеский удар.
В Немышлянском районе Харькова, по его словам, из-за вражеского удара, предварительно, на месте фиксировали возгорание.