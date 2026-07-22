Взрывы в Крыму - в Ялте пожар и блэкаут
Киев • УНН
Во временно оккупированном Крыму в ночь на 22 июля прогремели взрывы в Ялте, Алуште, Феодосии и других городах. В Ялте вспыхнул пожар возле электроподстанции, в части города пропал свет.
Во временно оккупированном Крыму в ночь на среду, 22 июля, раздаются многочисленные взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Так, в Ялте вспыхнул пожар, в части города пропал свет. Предварительно, горит район электроподстанции "Дарсан".
Также громко было в Алуште - в районе объектов энергетической инфраструктуры, а в Феодосии оккупанты открыли огонь вблизи 18-го зенитно-ракетного полка.
Также сообщают о попаданиях в Донецке и Мариуполе. Взрывы также раздавались в Бердянске, Мелитополе и Геническе. Везде рассказывают об отсутствии электроснабжения.
Напомним
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что Крымский мост не трогают, чтобы коллаборанты и россияне могли уехать с полуострова.
В Крыму зафиксировали пожар возле подстанции и здания российского МЧС после взрывов21.07.26, 07:59 • 3140 просмотров