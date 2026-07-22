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США и Украина согласовали экспорт украинских дронов для испытаний в Соединенных Штатах - СМИ

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Украина и США подписали двустороннее заявление о намерениях относительно оборонного партнерства. Соглашение предусматривает экспорт украинских беспилотников для военных испытаний в Пентагоне.

США и Украина согласовали экспорт украинских дронов для испытаний в Соединенных Штатах - СМИ

Украина и Соединенные Штаты подписали двустороннее заявление о намерениях, которое закладывает основу для беспрецедентного оборонного партнерства, сообщает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алекс Рауфоглу со ссылкой на два источника, осведомленных о деталях соглашения, пишет УНН.

Два источника подтверждают, что Украина заключила с Пентагоном важное соглашение об экспорте украинских беспилотников для военных испытаний в США

- сообщил журналист Алекс Рауфоглу в X.

"Соглашение заключено", — сказал один чиновник.

"Его подписали обе стороны", — подтвердил другой источник.

Двустороннее заявление о намерениях, которое теперь подписали США и Украина, закладывает основу для будущего сотрудничества в области беспилотников — первого соглашения такого рода, объясняют источники.

Украина уже передает США дроны для испытаний, но Drone Deal еще не подписано - Зеленский09.07.26, 22:50 • 4261 просмотр

Юлия Шрамко

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