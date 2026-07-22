США и Украина согласовали экспорт украинских дронов для испытаний в Соединенных Штатах - СМИ

Украина и Соединенные Штаты подписали двустороннее заявление о намерениях, которое закладывает основу для беспрецедентного оборонного партнерства, сообщает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алекс Рауфоглу со ссылкой на два источника, осведомленных о деталях соглашения, пишет УНН.

Два источника подтверждают, что Украина заключила с Пентагоном важное соглашение об экспорте украинских беспилотников для военных испытаний в США