Украина уже передает США дроны для испытаний, но Drone Deal еще не подписано - Зеленский

Украина и США пока не подписали Drone Deal, однако в этом вопросе есть положительный прогресс. Ведь американская сторона уже получает от Украины различные типы дронов и другие технологические решения для испытаний. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 9 июля, передает УНН.

Детали

Журналисты спросили Зеленского, есть ли прогресс относительно возможного миллиардного соглашения между Украиной и США в сфере дронов и что сейчас сдерживает его подписание.

Прежде всего, я считаю, что есть положительный прогресс. Безусловно, пока drone deal между Украиной и Америкой не подписан, но есть некоторые документы, которые уже подписаны для того, чтобы американская сторона могла получить от Украины различные виды, в которых заинтересованы Соединенные Штаты Америки для испытаний - заявил Зеленский.

По словам Президента, США уже получают от Украины воздушные и морские дроны, а также другие технологические решения.

Они это получают от нас. Это и воздушные дроны, и морские дроны, и другие технологические вещи. И после этого мы перейдем к другому, следующему этапу, к Drone Deal - отметил Глава государства.

Зеленский подчеркнул, что сейчас украинские разработки проходят испытания, и Киев получает положительные отзывы от американской стороны.

То, что сейчас идут испытания и мы получаем очень положительный фидбек, это факт - подчеркнул Президент.

Контекст

Украина активно продвигает формат Drone Deal с партнерами как одно из направлений долгосрочного оборонно-промышленного сотрудничества.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский уже объяснял, что такие договоренности могут охватывать совместную разработку и производство дронов, ракет, систем радиоэлектронной борьбы, инвестиции в оборонную инфраструктуру, а также обмен боевым опытом, который Украина получила во время полномасштабной войны против рф.

В частности, в апреле 2026 года украинский лидер заявлял, что Drone Deal предусматривает создание "уникальной системы защиты", в которую входят, в частности, дроны для отражения массированных атак, системы ПВО и РЭБ.

А в июне Зеленский сообщал, что к формату Drone Deal уже привлекли 15 стран НАТО и 12 стран, не являющихся членами Альянса.

Также Украина заключает отдельные двусторонние договоренности с партнерами. В частности, 7 июля Reuters сообщало, что Украина подписала еще три соглашения в сфере дронов — с Данией, Эстонией и Нидерландами, доведя общее количество таких договоренностей до девяти.

Для США потенциальное соглашение с Украиной важно как возможность получить доступ к украинским беспилотным технологиям, испытанным в реальных боевых условиях. Для Украины же такая договоренность может стать путем к масштабированию производства, привлечению инвестиций и углублению оборонного сотрудничества с Вашингтоном.

Drone Deal Initiative предусматривает не только закупку дронов, но и совместное производство – Президент