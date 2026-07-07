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Drone Deal Initiative предусматривает не только закупку дронов, но и совместное производство – Президент

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Украина предлагает партнерам инициативу Drone Deal Initiative, которая включает закупку и совместное производство дронов. Зеленский заявил об этом на Форуме оборонных индустрий НАТО.

Drone Deal Initiative предусматривает не только закупку дронов, но и совместное производство – Президент

Украина предлагает международным партнерам присоединиться к инициативе Drone Deal Initiative, которая предусматривает не только закупку беспилотников, но и совместное производство и развитие оборонного сотрудничества. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время Форума оборонных индустрий НАТО, передает УНН.

По его словам, к проекту уже присоединились ряд государств и партнеров.

"Drone Deal Initiative – это не только закупка дронов. Это также совместное производство, быстрый доступ к средствам защиты критической инфраструктуры, системам противовоздушной обороны и широкое сотрудничество в сфере безопасности", – отметил Зеленский.

Евросоюз уже заключил 10 соглашений на €100 млрд в рамках оборонной программы SAFE07.07.26, 14:49 • 1314 просмотров

Напомним 

Министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал, как будет работать новый механизм:

🔹страны — партнеры Drone Deal, с которыми Украина имеет соответствующие межправительственные договоренности, получат возможность закупать украинское вооружение, технологии и работать напрямую с украинскими производителями;

🔹 вводится прозрачная процедура рассмотрения заявок на экспорт от производителей. Она будет рассматриваться в четко определенный срок — до 30 дней. Механизм распространяется на передачу вооружения и оборонных технологий стоимостью от 15 млн грн;

🔹 перечень государств-партнеров будет формировать МИД, а список критических товаров, которые не могут передаваться, — Минобороны совместно с другими уполномоченными органами;

🔹 украинские технологии остаются под защитой государства. Передача будет происходить без отчуждения прав интеллектуальной собственности, а реэкспорт или передача третьим сторонам возможны только с письменного согласия Украины. Если продукция, произведенная по украинским технологиям, будет экспортироваться в третьи страны, 20% ее стоимости будет поступать в государственный бюджет.

Разрешение на экспорт украинского вооружения открывает возможности для кооперации с европейскими производителями - CEO Fire Point05.07.26, 15:44 • 120383 просмотра

Андрей Тимощенков

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