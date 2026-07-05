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Разрешение на экспорт украинского вооружения открывает возможности для кооперации с европейскими производителями - CEO Fire Point

Киев • УНН

 • 7206 просмотра

Разрешение на экспорт украинского вооружения открывает новые возможности для кооперации с европейскими производителями, привлечения инвестиций и развития оборонной промышленности. CEO Fire Point Ирина Терех объяснила, как новый механизм поможет производителям компенсировать профицит мощностей и усилить технологическое партнерство с Европой.

Разрешение на экспорт украинского вооружения открывает возможности для кооперации с европейскими производителями - CEO Fire Point

Разрешение на экспорт украинского вооружения открывает новые возможности для кооперации с европейскими производителями, а также поможет украинским компаниям компенсировать не законтрактованные государством объемы. Такое мнение высказала CEO и CTO украинской компании Fire Point Ирина Терех, пишет УНН.

Детали

Это решение открывает очень много коопераций, в том числе в Европе, которые в результате приведут к этому технологическому суверенитету. Через совместные предприятия мы убираем какой-то конкурентный фактор. Вместо того чтобы "махаться" с кем-то на его рынке, мы можем объединяться и создавать ситуацию, где 1+1 - это 11, а не 2. Поэтому открытие экспорта - это то, за что многие производители боролись, много копий сломано

- отметила Ирина Терех во время программы "Тема с Мосийчук".

По ее словам, военно-политическое руководство государства приняло мудрое решение, когда разрешило производителям вооружения экспортировать свои изделия. Это, по мнению Терех, показатель того, что власть готова принимать сложные решения.

На самом деле технологии - это не то, что можно вывезти в чемодане. Даже если ты купил комплект чертежей, это не поможет тебе. Я даже уверена, если вот сейчас предоставить врагу полный комплект чертежей, не станет таким (его - ред.) производство, как у Fire Point, моментально настроенным. Дополнительные факторы на это влияют

- подчеркнула Ирина Терех.

Разрешение на экспорт вооружения, по ее мнению, улучшит инвестиционный климат, а также может дополнительно мотивировать украинцев оставаться в стране, а бизнес - развиваться. Кроме того, это решение позволит компенсировать не законтрактованные объемы вооружения, которые уже произведены.

Производства разогнались ого-го, можно весь мир обеспечить оружием, а мы ограничены лимитами очень невысокого украинского бюджета. Поэтому это решение - очень историческое, оно чрезвычайно важное. Хотя мне понятно, почему оно так долго принималось, я рада, что это произошло, и я думаю, что мы сейчас увидим win-win по всем фронтам

- резюмировала Ирина Терех.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что профицит производственных мощностей в Украине по некоторым видам оружия достигает 50%. Он добавил, что был согласован механизм экспорта украинского оружия. 

Партнерам, которые помогают Украине, предложили особый формат сотрудничества Drone Deals - специальные соглашения по производству и поставке наших дронов, ракет, снарядов и других востребованных видов оружия, боевой техники, софта, интеграции с оборонными системами партнеров, а также обеспечения нашей экспертизы и нужного Украине технологического обмена.

Президент также поручил МИД Украины вместе с разведками и СБУ определить перечень стран, в которые экспорт нашего оружия невозможен по причинам их сотрудничества с государством-агрессором.

Позже Правительство утвердило первый прозрачный механизм экспорта украинского вооружения. В частности, создана четкая процедура, которая устанавливает единые правила для государства, производителей и партнеров.

Евгений Царенко

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