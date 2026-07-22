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МВФ обновил список требований для Украины в части налогообложения

Киев • УНН

 • 2272 просмотра

МВФ опубликовал обновленный меморандум с новыми сроками налоговых реформ в Украине. Отмена НДС для упрощенной системы отложена до 2028 года.

МВФ обновил список требований для Украины в части налогообложения

Международный валютный фонд опубликовал обновленный Меморандум об экономической и финансовой политике с обновленным списком структурных маяков для Украины, в частности в части налогообложения, передает УНН

Поскольку наш первоначальный пакет налоговых мер, запланированный на начало этого года, стал политически неосуществимым (структурный маяк, конец марта 2026 года, не выполнен), мы предлагаем измененный подход: будет принят пакет налоговых мер (предлагаемый структурный маяк, конец июля 2026 года), в который войдут: i налогообложение доходов, полученных на цифровых платформах; и устранение освобождения от налогообложения импорта почтовых отправлений небольшой стоимости 

- говорится в меморандуме. 

Также в меморандуме указывается, что Украине нужно больше времени для отмены освобождения от НДС для упрощенной системы налогообложения. 

Мы по-прежнему настроены на отмену освобождения от НДС для упрощенных режимов налогообложения - это ключевой шаг на пути к гармонизации с законодательством ЕС и борьбе с теневой экономикой. Чтобы обеспечить успех этой реформы, мы намерены сначала принять меры для уменьшения нагрузки, связанной с соблюдением требований НДС, и укрепления доверия к Государственной налоговой службе. Поэтому мы предлагаем отложить обязательную регистрацию плательщиков НДС для плательщиков, работающих по упрощенной системе, оборот которых превышает общий порог регистрации плательщиков НДС. Реформа будет принята в начале 2027 года (предлагаемый структурный маяк, конец апреля 2027 года) и вступит в силу 1 января 2028 года – на год позже, чем предполагалось ранее 

- отмечается в меморандуме. 

Дополнение

Согласно меморандуму об экономической и финансовой политике по программе МВФ для Украины, принятому в феврале, Верховная Рада до конца марта 2026 года должна была принять законы о налогообложении доходов от цифровых платформ, отмене беспошлинного лимита на посылки до 150 евро и введении НДС для физических лиц-предпринимателей с 1 января 2027 года. 

В июне Верховная Рада приняла в целом законопроект (№15111-д) о налогообложении цифровых платформ. 

Документ вводит европейскую систему контроля, согласно которой онлайн-сервисы будут автоматически делиться с налоговой информацией о доходах своих пользователей. Это сделает правила продажи и предоставления услуг в интернете полностью прозрачными. Принятие закона является частью международных обязательств Украины в соответствии с меморандумом с МВФ. 

По срокам вступления в силу - там предусмотрено не ранее января 2027-го, но, объективно, пока будут подписаны все меморандумы и запущена система обмена, то это ближе к 2028-му году только начнет работать 

- отметил Железняк.

Законопроект предусматривает единый платеж - НДФЛ по ставке в 10% (вместо 18%, как действует сейчас), без дополнительного военного сбора.

12 июня законопроект был направлен на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому, однако на данный момент документ не подписан. 

Как сообщил нардеп, член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, причиной, почему Президент не подписывает закон, является то, что в финальную версию документа были добавлены правки, которые меняют правила финансового мониторинга бывших политически значимых лиц (PEP). 

Европейская комиссия попросила в таком виде законопроект не подписывать. В целом, ситуация могла бы решиться вето, но срок две недели был уже пропущен 

- написал Железняк. 

Согласно закону, усиленный финансовый мониторинг бывших PEP будет длиться только 12 месяцев после прекращения ими выполнения публичных функций. После этого срока дополнительные проверки возможны исключительно при наличии "обоснованного и документально подтвержденного высокого риска". 

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Также в мае парламент отклонил законопроект №12360 о налогообложении посылок до 150 евро. Документ не набрал голосов и не был отправлен на повторное чтение.

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Напомним 

Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил первый обзор 48-месячной программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что открывает доступ к новому траншу в размере 503 млн специальных прав заимствования (СПЗ), или около 690 млн долларов.

Павел Башинский

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Государственный бюджет
Международный валютный фонд
Европейская комиссия
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина