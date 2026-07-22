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Зеленский обсудил с представителями Трампа восстановление дипломатии для завершения войны - журналист

Киев • УНН

 • 2974 просмотра

Президент Украины провел разговор со спецпредставителями президента США. Обсуждали идеи по восстановлению дипломатических усилий для завершения войны.

Зеленский обсудил с представителями Трампа восстановление дипломатии для завершения войны - журналист

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел разговор со спецпредставителями президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид, передает УНН.

Президент Украины Зеленский сегодня разговаривал с представителями президента Трампа - Уиткоффом и Кушнером - и обсуждал идеи о том, как возобновить дипломатические усилия для завершения войны 

- сообщил журналист со ссылкой на источник.

Напомним

Представители президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф на "мирных переговорах" между Украиной и россией готовы поехать в москву и Киев только при условии, если "будут новые поводы для переговоров, они не поедут "для фотосессии".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы война между Украиной и рф завершилась, а также "прекратилась бессмысленная убийство".

Антонина Туманова

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Украина