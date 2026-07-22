Зеленский обсудил с представителями Трампа восстановление дипломатии для завершения войны - журналист
Киев • УНН
Президент Украины провел разговор со спецпредставителями президента США. Обсуждали идеи по восстановлению дипломатических усилий для завершения войны.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел разговор со спецпредставителями президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид, передает УНН.
Президент Украины Зеленский сегодня разговаривал с представителями президента Трампа - Уиткоффом и Кушнером - и обсуждал идеи о том, как возобновить дипломатические усилия для завершения войны
Напомним
Представители президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф на "мирных переговорах" между Украиной и россией готовы поехать в москву и Киев только при условии, если "будут новые поводы для переговоров, они не поедут "для фотосессии".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы война между Украиной и рф завершилась, а также "прекратилась бессмысленная убийство".