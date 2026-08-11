Парламент Венгрии избрал Андраша Баку новым президентом
Киев • УНН
Бывший председатель Верховного суда Андраш Бака стал президентом Венгрии при поддержке партии «Тиса». Оппозиционный «Фидес» бойкотировал голосование, назвав смену власти незаконной.
Парламент Венгрии во вторник избрал бывшего председателя Верховного суда Андраша Баку следующим президентом страны, что стало символическим шагом в усилиях премьер-министра Петера Мадьяра по демонтажу центров власти бывшего премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
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Баку избрали на этот в основном церемониальный пост голосами правящей правоцентристской партии «Тиса», тогда как члены оппозиционной партии «Фидес» не участвовали в голосовании.
В своей речи после принесения присяги Бака раскритиковал предыдущее правительство, заявив, что во время правления Орбана «одна партия захватила государство», ветви власти не были разделены, а функционирующая система сдержек и противовесов отсутствовала.
Однако он отметил, что задача построения нового будущего для Венгрии «требует как справедливости, так и сдержанности», добавив, что роль президента заключается в представительстве интересов граждан с разными взглядами.
Есть одна вещь, которую мы точно не можем сделать, — мы не можем строить новую Венгрию на мести
Победа Мадьяра на выборах в апреле положила конец 16-летнему правлению Орбана. Он пообещал восстановить демократические стандарты и призвал уйти в отставку ключевых должностных лиц, назначенных или избранных партией Орбана.
Отстранение бывшего президента Тамаша Шуйока было главной целью Мадьяра, который называл его «марионеткой» Орбана. В прошлом месяце Шуйок подписал конституционную поправку, принятую «Тисой», которая прекратила его собственное президентство.
Согласно этой поправке, новый президент будет занимать должность до вступления в силу новой конституции или максимум в течение пяти лет.
Депутаты парламента от оппозиционной партии «Фидес» не участвовали в голосовании, заявив в опубликованном ранее в тот же день заявлении, что «Тиса» «самовольно и незаконно прекратила» полномочия Шуйока, а также обвинив правящую партию в «тирании».
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