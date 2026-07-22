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Зеленский определил, кто возглавит Генштаб и что будет с Сырским

Киев • УНН

 • 1270 просмотра

Президент Зеленский сообщил о назначении генерал-майора Игоря Скибюка начальником Генштаба ВСУ. Также определена дальнейшая служба Александра Сырского и Андрея Гнатова.

Зеленский определил, кто возглавит Генштаб и что будет с Сырским

Президент Владимир Зеленский после вчерашнего объявления о новом Главнокомандующем ВСУ сообщил о назначении Игоря Скибюка начальником Генштаба ВСУ, и что сегодня всё будет формализовано – соответствующие указы готовятся, а также, что определено, как в дальнейшем Александр Сырский и Андрей Гнатов будут служить защите нашего государства, пишет УНН.

Определили порядок дальнейших шагов. Сегодня будут формализованы решения по замене руководства Вооруженных Сил Украины – соответствующие указы готовятся. Вместе с Михаилом Драпатым и Евгением Хмарой определили, что новым начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины станет генерал-майор Игорь Скибюк – очень опытный военный, с которым новый Главнокомандующий плечом к плечу защищал Украину

- сообщил Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул: "Важно, чтобы все составляющие нашей армии и впредь функционировали абсолютно слаженно. Так же вместе определили, как в дальнейшем Александр Сырский и Андрей Гнатов будут служить защите нашего государства".

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"Обсудили, какие организационные решения должны быть реализованы. В частности, это касается развития украинских киберсил, подготовки воинов и усиления возможностей наших подразделений, развития корпусной системы. Отмечено, что приоритет для реальной способности Вооруженных Сил Украины выполнять оборонные задачи – это практический, эффективный процесс мобилизации. Поблагодарил Силы обороны Украины за выполнение плана дальнобойных санкций против россии, а также за ритмичность в выполнении мидстрайков. Евгений Хмара занимается решением тех вопросов по поставкам для дипстрайков и мидстрайков, которые обсуждались в эти дни с боевыми командирами и производителями оружия", - указал Зеленский.

По его словам, "проанализировали текущую ситуацию и выполнение наших оборонных задач на Александровском направлении, на Донетчине и других направлениях интенсивных боевых действий". "Благодарю все украинские подразделения за силу и полноценную реализацию соответствующих операций", - отметил он.

Определили шаги, решения и назначения должностных лиц, которые должны ускорить реализацию ключевых инициатив в сфере защиты неба – наша антибаллистическая программа "Фрея", работа с Соединенными Штатами по лицензиям на производство "пэтриотов", а также сотрудничество с нашими европейскими партнерами по определенным совместным программам

- сообщил Зеленский.

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"Благодарю Александра Сырского и Андрея Гнатова! Желаю Михаилу Драпатому и Игорю Скибюку боевой удачи, побед для Украины и успеха в поражениях российских оккупантов! Слава ВСУ! Слава Украине!" - подчеркнул Президент.

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Юлия Шрамко

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