Сырский заявил, что покидает пост Главнокомандующего ВСУ

Александр Сырский объявил об отставке с поста Главнокомандующего ВСУ, указав, что передает преемнику "армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления" и в этом году освободила 700 квадратных километров территории, пишет УНН.

Сегодня я покидаю пост Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины - написал Сырский в соцсетях.

"Перед тем, как передать командование", он подвел итоги своего командования. Указав в частности, что "о части операций, которые мы воплотили в жизнь за эти годы, я не имею права говорить и сегодня. О них расскажет история. Скажу лишь: враг их запомнил".

"И о главном — в каком состоянии я передаю поле боя. В этом году под моим командованием освобождено 700 квадратных километров нашей земли. Армия, которая два года назад вела тяжелую оборону, сегодня наступает", - отметил он.

"Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления — с инициативой, со структурой, с людьми, которые знают, как бить врага. И я искренне надеюсь, что это наступление будет продолжено. Все для этого есть", - подчеркнул Сырский.

Он отметил: "Я говорил это раньше и повторю сегодня: моя работа — война. Должности меняются, а этот принцип — нет. В каком бы статусе я ни был, я буду служить Украине до Победы".

"Долгое время нам пытались навязать, что украинцы не способны воевать. Мы доказали, что это не так. Украину защищает героический народ. Наша страна выстоит, если каждый будет делать свое дело так же рьяно, как это делает украинское войско. Слава Украине!" - указал он.

Напомним

21 июля Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что новым Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины станет Михаил Драпатый.