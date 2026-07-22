Сырский заявил, что покидает пост Главнокомандующего ВСУ

$44.700.0451.100.04
ukenru
21 июля, 21:19 • 15414 просмотра
"Это новый воздух и новая надежда": Федоров поздравил Драпатого с назначением главкомом ВСУ
21 июля, 19:40 • 29440 просмотра
Михаил Драпатый станет новым Главнокомандующим ВСУ - ЗеленскийVideo
21 июля, 17:34 • 25986 просмотра
Венгерская прокуратура провела обыски в офисах партии Орбана "Фидес"
21 июля, 17:12 • 27617 просмотра
россия нанесла удар по складу ЮНИСЕФ, уничтожена помощь для украинских детей на 3,9 млн долларов - Лубинец
21 июля, 13:59 • 27242 просмотра
Армия рф атаковала "шахедом" здание Черниговского ТЦК и СПVideo
Эксклюзив
21 июля, 12:57 • 27047 просмотра
Кто финансирует кампании против государства? Глава Национальной ассоциации лоббистов указал на теневое финансирование влияния на органы власти и призвал к прозрачности
21 июля, 11:40 • 25680 просмотра
Силы обороны поразили МиГ-29 и "Панцирь-С1" на аэродроме "Халино" в Курской области - Генштаб
Эксклюзив
21 июля, 09:18 • 27900 просмотра
Доллар по 50 - пессимистический сценарий или ближайшая перспектива
Эксклюзив
21 июля, 07:07 • 50121 просмотра
Валютная выручка, новые инвестиции и масштабирование ОПК: что даст Украине экспорт оружия
Эксклюзив
21 июля, 06:30 • 50078 просмотра
Какие нарушения могут стоить адвокату права на профессиональную деятельность?
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
4.2м/с
63%
748мм
Популярные новости
Враг атаковал Запорожье КАБами - поврежден автобус, пострадал водитель21 июля, 20:13 • 9668 просмотра
В ОП заявили, что Зеленский и Федоров продолжат переговоры21 июля, 20:13 • 10697 просмотра
В Харьковской области от удара российского FPV-дрона по автомобилю погибли две женщины21 июля, 20:51 • 6554 просмотра
"Всегда лучше приехать лично": Сибига поприветствовал в Украине американскую журналистку Лору Лумер21 июля, 22:05 • 13288 просмотра
Оккупанты используют детей для военной пропаганды на ВОТ Украины - ЦНС00:51 • 7368 просмотра
публикации
Как выбрать арбуз без нитратов: работают ли домашние способы проверки21 июля, 15:04 • 25086 просмотра
Уголовное преследование без налоговых нарушений: что не так с делами БЭБ против авиакомпаний21 июля, 10:46 • 35943 просмотра
Валютная выручка, новые инвестиции и масштабирование ОПК: что даст Украине экспорт оружия
Эксклюзив
21 июля, 07:07 • 50121 просмотра
Какие нарушения могут стоить адвокату права на профессиональную деятельность?
Эксклюзив
21 июля, 06:30 • 50078 просмотра
ГНС выявила лишь один случай нарушения при налогообложении лизинга самолетов, тогда как БЭБ расследует дела против 5 авиакомпанийPhoto20 июля, 12:35 • 53895 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Крым
Одесса
Реклама
УНН Lite
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 41425 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 33828 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 45680 просмотра
Трамп не хотел уходить со сцены во время награждения Испании на ЧМ-2026Video20 июля, 07:30 • 50574 просмотра
Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto18 июля, 08:02 • 75543 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Кх-59
Шахед-136
Financial Times
Социальная сеть

Сырский заявил, что покидает пост Главнокомандующего ВСУ

Киев • УНН

 • 1034 просмотра

Александр Сырский покидает пост Главнокомандующего ВСУ. Он передает армию, которая перешла в наступление и освободила 700 квадратных километров территории.

Сырский заявил, что покидает пост Главнокомандующего ВСУ

Александр Сырский объявил об отставке с поста Главнокомандующего ВСУ, указав, что передает преемнику "армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления" и в этом году освободила 700 квадратных километров территории, пишет УНН.

Сегодня я покидаю пост Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины

- написал Сырский в соцсетях.

"Перед тем, как передать командование", он подвел итоги своего командования. Указав в частности, что "о части операций, которые мы воплотили в жизнь за эти годы, я не имею права говорить и сегодня. О них расскажет история. Скажу лишь: враг их запомнил".

"И о главном — в каком состоянии я передаю поле боя. В этом году под моим командованием освобождено 700 квадратных километров нашей земли. Армия, которая два года назад вела тяжелую оборону, сегодня наступает", - отметил он.

"Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления — с инициативой, со структурой, с людьми, которые знают, как бить врага. И я искренне надеюсь, что это наступление будет продолжено. Все для этого есть", - подчеркнул Сырский.

Он отметил: "Я говорил это раньше и повторю сегодня: моя работа — война. Должности меняются, а этот принцип — нет. В каком бы статусе я ни был, я буду служить Украине до Победы".

"Долгое время нам пытались навязать, что украинцы не способны воевать. Мы доказали, что это не так. Украину защищает героический народ. Наша страна выстоит, если каждый будет делать свое дело так же рьяно, как это делает украинское войско. Слава Украине!" - указал он.

Напомним

21 июля Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что новым Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины станет Михаил Драпатый. 

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Курск
Донецкая область
Изюм
Авдеевка
Балаклея
Александр Сырский
Украина
Сумы
Купянск
Киев
Харьков