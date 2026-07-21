Михаил Драпатый станет новым Главнокомандующим ВСУ - Зеленский

$44.700.0451.100.04
ukenru
19:40 • 2312 просмотра
Михаил Драпатый станет новым Главнокомандующим ВСУ - ЗеленскийVideo
17:34 • 9756 просмотра
Венгерская прокуратура провела обыски в офисах партии Орбана "Фидес"
17:12 • 13359 просмотра
россия нанесла удар по складу ЮНИСЕФ, уничтожена помощь для украинских детей на 3,9 млн долларов - Лубинец
21 июля, 13:59 • 14109 просмотра
Армия рф атаковала "шахедом" здание Черниговского ТЦК и СПVideo
Эксклюзив
21 июля, 12:57 • 21978 просмотра
Кто финансирует кампании против государства? Глава Национальной ассоциации лоббистов указал на теневое финансирование влияния на органы власти и призвал к прозрачности
21 июля, 11:40 • 22171 просмотра
Силы обороны поразили МиГ-29 и "Панцирь-С1" на аэродроме "Халино" в Курской области - Генштаб
Эксклюзив
21 июля, 09:18 • 26772 просмотра
Доллар по 50 - пессимистический сценарий или ближайшая перспектива
Эксклюзив
21 июля, 07:07 • 43478 просмотра
Валютная выручка, новые инвестиции и масштабирование ОПК: что даст Украине экспорт оружия
Эксклюзив
21 июля, 06:30 • 44162 просмотра
Какие нарушения могут стоить адвокату права на профессиональную деятельность?
21 июля, 02:02 • 25385 просмотра
МВФ одобрил первый пересмотр программы EFF для Украины и выделил почти $690 млн
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
2.4м/с
55%
746мм
Популярные новости
Уголовное преследование без налоговых нарушений: что не так с делами БЭБ против авиакомпаний21 июля, 10:46 • 28087 просмотра
Во Львовской области водитель Range Rover во время побега после проверки документов сбил полицейского - водителю грозит пожизненноеPhoto14:22 • 12431 просмотра
Новый Mercedes-Maybach GLS дебютирует с большей мощностью и улучшенным стилемPhoto14:23 • 6034 просмотра
Как выбрать арбуз без нитратов: работают ли домашние способы проверки15:04 • 15054 просмотра
Скоро будет позиция Президента - в ОП отреагировали на сообщение о возможной отставке Сырского19:19 • 5652 просмотра
публикации
Как выбрать арбуз без нитратов: работают ли домашние способы проверки15:04 • 15094 просмотра
Уголовное преследование без налоговых нарушений: что не так с делами БЭБ против авиакомпаний21 июля, 10:46 • 28120 просмотра
Валютная выручка, новые инвестиции и масштабирование ОПК: что даст Украине экспорт оружия
Эксклюзив
21 июля, 07:07 • 43478 просмотра
Какие нарушения могут стоить адвокату права на профессиональную деятельность?
Эксклюзив
21 июля, 06:30 • 44162 просмотра
ГНС выявила лишь один случай нарушения при налогообложении лизинга самолетов, тогда как БЭБ расследует дела против 5 авиакомпанийPhoto20 июля, 12:35 • 48875 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Дональд Трамп
Блогеры
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Иран
Китай
Реклама
УНН Lite
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 37901 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 30910 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 42926 просмотра
Трамп не хотел уходить со сцены во время награждения Испании на ЧМ-2026Video20 июля, 07:30 • 47942 просмотра
Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto18 июля, 08:02 • 72595 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фильм
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление

Михаил Драпатый станет новым Главнокомандующим ВСУ - Зеленский

Киев • УНН

 • 2338 просмотра

Президент Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.

Михаил Драпатый станет новым Главнокомандующим ВСУ - Зеленский

Новым Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины станет Михаил Драпатый. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Первое, я определил, что новым главнокомандующим Вооруженных Сил Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой, Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена конфигурация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Факт – что Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева, в Харьковской наступательной операции, в Курской операции. Значительный путь пройден, защита Украины продолжается, и нужно достойное отношение к каждому воину. Я благодарен Александру Сырскому и каждому нашему воину за сильные фронтовые позиции Украины. Я благодарен Михаилу Драпатому за именно такой взгляд 

- сказал Зеленский. 

Он добавил, что вместе с Сырским и с начальником Генштаба Андреем Гнатовым обсудили дальнейшие форматы службы и правильную передачу дел.

Второе, определил с Михаилом Драпатым, какие задачи должны быть реализованы в ближайшее время и в среднесрочной перспективе. Операции Сил обороны продолжаются и должны продолжаться стабильно. План дальнобойных санкций Украины, наша программа мидлстрайков - будут выполняться абсолютно четко 

- добавил Зеленский.

По словам Зеленского, Драпатый, Хмара и другие командиры, которые будут определены, должны подготовить и представить на утверждение обновленную стратегию обороны на продолжение реформы корпусной системы, выполнение запросов боевых командиров, на поставку оружия, на поставку дронов, оборудования, которые в эти дни прозвучали и на Ставке, и в прямом общении. 

Закрыть небо от российских ударов. Дать реальное видение мобилизационного процесса - это приоритет 

- подчеркнул Президент.

Кроме того, глава государства сообщил, что провел разговор с экс-министром обороны Михаилом Федоровым. 

Я предложил Михаилу достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить ее развитие. Безопасностная компетенция Евгения Хмары, боевые достижения, технологические результаты и дипстрайки "Альфы"... говорят сами за себя и в условиях системы правительственных структур - это нужно 

- отметил Президент. 

Он добавил, что завтра будет "формализовано все решения". 

"России будет сложнее", - резюмировал Президент.

Дополнение

Михаил Драпатый - генерал-майор, Командующий объединенных сил ВСУ

В 2014 году, когда началась российская вооруженная агрессия против Украины, майор Драпатый был командиром 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады. 

В том же году Драпатый был одним из первых, кто освобождал Мариуполь от сепаратистов.. Воины бригады зашли в город на бронетехнике для усиления подразделений, которые отбивали штурм террористов, и освобождения заложников.

Именно Драпатый совершил легендарный прорыв на БМП-2 через сепаратистский блокпост в Мариуполе.

К началу российского полномасштабного вторжения - заместитель командующего Объединенных сил ВСУ по подготовке войск. 

17 марта 2022 назначен заместителем командующего войск ОК "Юг" и командующим УВ "Юг", усилиями войск которого был остановлен наступление российских оккупантов на Кривой Рог. 

30 сентября 2022 года ОУВ "Каховка" переформатировано в ОУВ "Кривой Рог", которое вошло в состав ОСУВ "Херсон", созданного для деоккупации города. Известен как один из командиров, руководивших освобождением правобережья Херсонщины в 2022 году. 

В феврале 2024 года назначен заместителем начальника Генштаба по подготовке военных. 

В мае 2024 года, после начала нового наступления ВС РФ на Харьковщину и создания угрозы Волчанску, возглавил ОТУ "Харьков", заменив на этой должности Юрия Галушкина.

Павел Башинский

Политика
Вооруженные силы Украины
Владимир Зеленский
Украина