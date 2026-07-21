Михаил Драпатый станет новым Главнокомандующим ВСУ - Зеленский

Новым Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины станет Михаил Драпатый. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Первое, я определил, что новым главнокомандующим Вооруженных Сил Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой, Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена конфигурация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Факт – что Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева, в Харьковской наступательной операции, в Курской операции. Значительный путь пройден, защита Украины продолжается, и нужно достойное отношение к каждому воину. Я благодарен Александру Сырскому и каждому нашему воину за сильные фронтовые позиции Украины. Я благодарен Михаилу Драпатому за именно такой взгляд - сказал Зеленский.

Он добавил, что вместе с Сырским и с начальником Генштаба Андреем Гнатовым обсудили дальнейшие форматы службы и правильную передачу дел.

Второе, определил с Михаилом Драпатым, какие задачи должны быть реализованы в ближайшее время и в среднесрочной перспективе. Операции Сил обороны продолжаются и должны продолжаться стабильно. План дальнобойных санкций Украины, наша программа мидлстрайков - будут выполняться абсолютно четко - добавил Зеленский.

По словам Зеленского, Драпатый, Хмара и другие командиры, которые будут определены, должны подготовить и представить на утверждение обновленную стратегию обороны на продолжение реформы корпусной системы, выполнение запросов боевых командиров, на поставку оружия, на поставку дронов, оборудования, которые в эти дни прозвучали и на Ставке, и в прямом общении.

Закрыть небо от российских ударов. Дать реальное видение мобилизационного процесса - это приоритет - подчеркнул Президент.

Кроме того, глава государства сообщил, что провел разговор с экс-министром обороны Михаилом Федоровым.

Я предложил Михаилу достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить ее развитие. Безопасностная компетенция Евгения Хмары, боевые достижения, технологические результаты и дипстрайки "Альфы"... говорят сами за себя и в условиях системы правительственных структур - это нужно - отметил Президент.

Он добавил, что завтра будет "формализовано все решения".

"России будет сложнее", - резюмировал Президент.

Дополнение

Михаил Драпатый - генерал-майор, Командующий объединенных сил ВСУ.

В 2014 году, когда началась российская вооруженная агрессия против Украины, майор Драпатый был командиром 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады.

В том же году Драпатый был одним из первых, кто освобождал Мариуполь от сепаратистов.. Воины бригады зашли в город на бронетехнике для усиления подразделений, которые отбивали штурм террористов, и освобождения заложников.

Именно Драпатый совершил легендарный прорыв на БМП-2 через сепаратистский блокпост в Мариуполе.

К началу российского полномасштабного вторжения - заместитель командующего Объединенных сил ВСУ по подготовке войск.

17 марта 2022 назначен заместителем командующего войск ОК "Юг" и командующим УВ "Юг", усилиями войск которого был остановлен наступление российских оккупантов на Кривой Рог.

30 сентября 2022 года ОУВ "Каховка" переформатировано в ОУВ "Кривой Рог", которое вошло в состав ОСУВ "Херсон", созданного для деоккупации города. Известен как один из командиров, руководивших освобождением правобережья Херсонщины в 2022 году.

В феврале 2024 года назначен заместителем начальника Генштаба по подготовке военных.

В мае 2024 года, после начала нового наступления ВС РФ на Харьковщину и создания угрозы Волчанску, возглавил ОТУ "Харьков", заменив на этой должности Юрия Галушкина.