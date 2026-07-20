Трамп не хотел уходить со сцены во время награждения Испании на ЧМ-2026
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп не покинул подиум, когда сборная Испании поднимала трофей победителей. Президенту ФИФА пришлось вмешаться в ситуацию.
Президент США Дональд Трамп не покинул подиум во время церемонии награждения после финала Чемпионата мира по футболу, когда сборная Испании поднимала трофей победителей, пишет УНН со ссылкой на All Out Soccer.
Детали
По информации издания, президент США Дональд Трамп отказался покидать подиум, когда футболисты сборной Испании праздновали победу.
В публикации отмечается, что президент ФИФА Джанни Инфантино был вынужден перебежать сцену, чтобы вмешаться в ситуацию.
Контекст
В воскресенье сборная Испании победила действующего чемпиона мира - Аргентину - в финальном матче турнира. Встреча прошла на стадионе МетЛайф Стедиум и завершилась со счетом 1:0. Аргентина проводила матч в составе десяти игроков. Таким образом, Испания одержала победу в финале чемпионата мира и подняла трофей победителей во время церемонии награждения.
Напомним
Президент США Дональд Трамп призвал ФИФА выбрать США местом проведения будущего чемпионата мира без Канады и Мексики. Он также рассказал о предложении совместного турнира США и Китая.