Трамп призвал ФИФА снова провести чемпионат мира в США, но без Канады и Мексики
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп призвал ФИФА выбрать США местом проведения будущего чемпионата мира без Канады и Мексики. Он также рассказал о предложении совместного турнира США и Китая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы будущий чемпионат мира по футболу снова прошел в Соединенных Штатах, но уже без участия Канады и Мексики в качестве соорганизаторов. Об этом он сказал во время приема по случаю чемпионата мира в Нью-Йорке, сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Накануне финального матча турнира между Испанией и Аргентиной Трамп обратился к руководству ФИФА с призывом снова выбрать США местом проведения мундиаля.
Вам следует снова выбрать Соединенные Штаты Америки. На этот раз мы оставим Канаду и Мексику в стороне
Трамп также добавил, что ФИФА стоит "выбрать кого-то другого для следующего турнира", чтобы "снять часть гнева, ненависти и накала".
Трамп рассказал об идее совместного турнира США и Китая
Президент США также сообщил, что глава ФИФА Джанни Инфантино предложил провести один из будущих чемпионатов мира совместно США и Китаю. Трамп пошутил, что футболисты "будут иметь хороший короткий перелет между матчами".
Как отмечает Politico, ближайший чемпионат мира, на который еще можно будет претендовать, состоится в 2038 году. Турнир 2030 года примут Испания, Португалия и Марокко, а первые матчи пройдут в Аргентине, Парагвае и Уругвае. Хозяином чемпионата мира 2034 года уже выбрана Саудовская Аравия.
Трамп посетит финал ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной16.07.26, 23:02 • 8939 просмотров