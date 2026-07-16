Трамп посетит финал ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп появится на финале чемпионата мира по футболу. Представительница Белого дома не ответила, за кого он будет болеть.
Президент США Дональд Трамп появится на финале Чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной. Об этом сообщила представительница Белого дома Кэролайн Ливитт, но на вопрос — за кого будет болеть американский лидер — она не ответила, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Ливитт сообщила, что Трамп отправится в Нью-Йорк в пятницу на прием ФИФА в Трамп-Тауэр перед своим появлением на финале чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной в воскресенье.
На вопрос о том, будет ли Трамп болеть за Аргентину, учитывая его неприязнь к Испании, Ливитт ответила на вопрос репортера: "Это действительно хороший вопрос".
"И я разочарована в себе за то, что не спросила президента до того, как приехала сюда, зная, что вы, вероятно, спросили бы", — сказала она на брифинге в четверг. "Я не говорила с ним об этом. Но мы дадим вам ответ. Вы можете спросить его сами в какой-то момент до игры. Я уверена, вы его увидите, и я уверена, что у него будет забавный ответ на этот вопрос".
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