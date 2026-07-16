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Сборная Аргентины одолела Англию и вышла в финал ЧМ-2026

Киев • УНН

 • 480 просмотра

Аргентина победила Англию со счётом 2:1 в полуфинале ЧМ-2026. В финале она встретится с Испанией.

Сборная Аргентины одолела Англию и вышла в финал ЧМ-2026

Сборная Аргентины стала вторым финалистом футбольного Чемпионата мира-2026. В полуфинальном матче действующие обладатели трофея одолели команду Англии, сообщает УНН.

Детали

Первый тайм противостояния отметился разве что большим количеством стычек и провокаций и завершился без голов.

После перерыва соперники наконец заиграли в футбол. И уже на 55-й минуте атакующий нападающий англичан Энтони Гордон замкнул подачу Моргана Роджерса - 1:0.

После этого аргентинцы начали настоящую осаду ворот британцев, но успеха добились лишь на 86-й минуте: дальним ударом забил Энцо Фернандес - 1:1.

А уже в добавленное арбитром время Лаутаро головой замкнул навес Месси и установил окончательный счет матча - 2:1.

Таким образом, в финале ЧМ-2026 в воскресенье сойдутся сборные Испании и Аргентины. Днем ранее Франция и Англия разыграют "бронзовые" награды Мундиаля.

Напоминаем

Сборная Испании стала первым финалистом футбольного ЧМ-2026. В полуфинальном матче "Фурия Роха" переиграла действующих вице-чемпионов мира, французов.

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