Сборная Аргентины одолела Англию и вышла в финал ЧМ-2026
Киев • УНН
Аргентина победила Англию со счётом 2:1 в полуфинале ЧМ-2026. В финале она встретится с Испанией.
Сборная Аргентины стала вторым финалистом футбольного Чемпионата мира-2026. В полуфинальном матче действующие обладатели трофея одолели команду Англии, сообщает УНН.
Детали
Первый тайм противостояния отметился разве что большим количеством стычек и провокаций и завершился без голов.
После перерыва соперники наконец заиграли в футбол. И уже на 55-й минуте атакующий нападающий англичан Энтони Гордон замкнул подачу Моргана Роджерса - 1:0.
После этого аргентинцы начали настоящую осаду ворот британцев, но успеха добились лишь на 86-й минуте: дальним ударом забил Энцо Фернандес - 1:1.
А уже в добавленное арбитром время Лаутаро головой замкнул навес Месси и установил окончательный счет матча - 2:1.
Таким образом, в финале ЧМ-2026 в воскресенье сойдутся сборные Испании и Аргентины. Днем ранее Франция и Англия разыграют "бронзовые" награды Мундиаля.
Напоминаем
Сборная Испании стала первым финалистом футбольного ЧМ-2026. В полуфинальном матче "Фурия Роха" переиграла действующих вице-чемпионов мира, французов.
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