Инфантино допустил расширение чемпионата мира по футболу до 64 сборных уже в 2030 году

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация рассмотрит возможность увеличения количества участников чемпионата мира по футболу до 64 сборных. Об этом он сказал в интервью швейцарскому вещателю Blue Sport, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По словам Инфантино, вопрос расширения турнира будет рассматриваться после завершения нынешнего чемпионата мира, в котором впервые принимают участие 48 команд.

Мы будем изучать этот вопрос после чемпионата мира. Важно, чтобы чемпионат мира был для всего мира, а не только для Европы и Южной Америки. Все страны должны иметь возможность мечтать об участии в нем – заявил глава ФИФА.

Идею поддерживают не все

Инфантино считает, что увеличение количества участников будет способствовать развитию футбола в странах, которые ранее редко попадали на мундиаль. В качестве примера он привел выступление африканских сборных, девять из десяти которых вышли из групп на нынешнем турнире.

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В то же время предложение уже вызвало критику. Президент УЕФА Александер Чеферин назвал его "плохой идеей" как для самого чемпионата, так и для отборочного процесса. Аналогичную позицию высказали в Азиатской конфедерации футбола и КОНКАКАФ, где предупредили, что дальнейшее расширение может негативно повлиять на международный футбольный календарь.

Как отмечает BBC, официальное предложение увеличить количество участников до 64 сборных ранее выдвинула Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ), предложив реализовать его уже на чемпионате мира 2030 года. Окончательное решение должна принять Рада ФИФА.

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