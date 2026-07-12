Аргентина в дополнительное время победила Швейцарию 3:1 и вышла в полуфинал ЧМ-2026
Киев • УНН
Сборная Аргентины одолела Швейцарию 3:1 в дополнительное время и стала четвёртым полуфиналистом чемпионата мира-2026. В полуфинале аргентинцы встретятся с Англией.
Сборная Аргентины одолела Швейцарию со счетом 3:1 после дополнительного времени и стала последним полуфиналистом чемпионата мира-2026. Об этом сообщает УНН.
Детали
Матч начался в осторожном темпе, однако уже на 10-й минуте аргентинцы открыли счет. После подачи Лионеля Месси с углового отличился Алексис Маккаллистер. Швейцарцы сравняли счет на 67-й минуте благодаря голу Дана Ндоя.
Переломным моментом стала 72-я минута, когда Брель Эмболо получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля. Несмотря на игру в меньшинстве, сборная Швейцарии удержала ничью в основное время и перевела матч в овертайм.
Аргентина дожала соперника в овертайме
На 112-й минуте Хулиан Альварес вывел аргентинцев вперед, а на 121-й минуте Лаутаро Мартинес установил окончательный счет – 3:1.
Таким образом, сборная Аргентины стала четвертым полуфиналистом чемпионата мира и присоединилась к Испании, Англии и Франции. В полуфинале аргентинцы встретятся со сборной Англии.
Англия в овертайме победила Норвегию 2:1 и вышла в полуфинал ЧМ-202612.07.26, 02:53 • 1896 просмотров