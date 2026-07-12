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Англия в овертайме победила Норвегию 2:1 и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Киев • УНН

 • 392 просмотра

Сборная Англии обыграла Норвегию со счётом 2:1 в четвертьфинале чемпионата мира-2026. Джуд Беллингем оформил дубль, забив победный гол в первом дополнительном тайме.

Англия в овертайме победила Норвегию 2:1 и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Англии обыграла Норвегию со счетом 2:1 в четвертьфинале чемпионата мира-2026 и пробилась в полуфинал турнира. Об этом сообщает УНН.

Детали

Норвежцы открыли счет на 36-й минуте благодаря точному удару Андреаса Шельдерупа. Англия отыгралась уже в компенсированное к первому тайму время, когда Джуд Беллингем после передачи Энтони Гордона сравнял счет.

В основное время определить победителя не удалось, а на третьей минуте первого дополнительного тайма Беллингем оформил дубль, первым оказавшись на добивании после удара Моргана Роджерса. Этот гол стал победным для англичан.

В полуфинале, который состоится 15 июля в Атланте, сборная Англии сыграет с победителем матча Аргентина – Швейцария.

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Степан Гафтко

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