Сборная Испании стала вторым полуфиналистом ЧМ-2026, обыграв Бельгию
Киев • УНН
Испанцы одолели Бельгию со счётом 2:1 в четвертьфинале ЧМ-2026. В полуфинале они встретятся со сборной Франции.
Сборная Испании стала вторым полуфиналистом Чемпионата мира-2026. В матче 1/4 финала испанцы одолели команду Бельгии. Об этом сообщает УНН.
Детали
На 30-й минуте игры полузащитник Фабиан Руис вывел "Фурию Роху" вперед, умело сыграв на добивании - 1:0.
Впрочем, в конце первого тайма хавбек бельгийцев Шарль де Кетеларе с линии вратарской площадки забил ударом головой - 1:1.
Но фавориты все же оказались сильнее: решающий гол на 88-й минуте забил полузащитник Микель Мерино - 2:1.
Добавим, что за путевку в финал ЧМ-2026 сборная Испании будет бороться в матче против действующих вице-чемпионов мира, команды Франции.
Напомним
Сборная Франции стала первым полуфиналистом футбольного Чемпионата мира-2026. В матче 1/4 финала действующие вице-чемпионы мира относительно легко переиграли команду Марокко - 2:0.
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