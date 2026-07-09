УЕФА будет блокировать возвращение российских команд в мировой футбол - The Guardian
Киев • УНН
УЕФА готова заблокировать возвращение российских команд в международный футбол. Ключевые западноевропейские ассоциации выступают против отмены запрета.
Европейская футбольная ассоциация (УЕФА) готова заблокировать возвращение российских команд в международный футбол после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) временно отменил дисквалификацию страны от мировых соревнований. Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что источники в нескольких национальных ассоциациях заявили об отсутствии перспектив возвращения российских команд в европейский футбол и на Чемпионат мира. Ведь хотя этот турнир проводится под эгидой ФИФА, отборочные соревнования к чемпионатам Европы проводятся УЕФА.
Многие крупнейшие западноевропейские ассоциации и федерации, включая Англию, Германию и Францию, остаются решительно против возвращения россии
Указывается, что три года назад УЕФА была вынуждена отказаться от планов возвращения российских футбольных команд на молодежные турниры из-за негативной реакции со стороны членов ассоциации. Кроме того, президент УЕФА Александер Чеферин будет переизбираться в следующем году, поэтому "вряд ли рискнет оттолкнуть значительную часть своего электората".
Напомним
ФИФА рассматривает возможность отмены запрета на участие российских команд в международных соревнованиях после того, как Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации пересмотреть санкции, введенные из-за войны.
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