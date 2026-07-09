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УЕФА будет блокировать возвращение российских команд в мировой футбол - The Guardian

Киев • УНН

 • 288 просмотра

УЕФА готова заблокировать возвращение российских команд в международный футбол. Ключевые западноевропейские ассоциации выступают против отмены запрета.

УЕФА будет блокировать возвращение российских команд в мировой футбол - The Guardian

Европейская футбольная ассоциация (УЕФА) готова заблокировать возвращение российских команд в международный футбол после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) временно отменил дисквалификацию страны от мировых соревнований. Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что источники в нескольких национальных ассоциациях заявили об отсутствии перспектив возвращения российских команд в европейский футбол и на Чемпионат мира. Ведь хотя этот турнир проводится под эгидой ФИФА, отборочные соревнования к чемпионатам Европы проводятся УЕФА.

Многие крупнейшие западноевропейские ассоциации и федерации, включая Англию, Германию и Францию, остаются решительно против возвращения россии

- пишет издание.

Указывается, что три года назад УЕФА была вынуждена отказаться от планов возвращения российских футбольных команд на молодежные турниры из-за негативной реакции со стороны членов ассоциации. Кроме того, президент УЕФА Александер Чеферин будет переизбираться в следующем году, поэтому "вряд ли рискнет оттолкнуть значительную часть своего электората".

Напомним

ФИФА рассматривает возможность отмены запрета на участие российских команд в международных соревнованиях после того, как Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации пересмотреть санкции, введенные из-за войны.

"Тревожный сигнал" - Украина призвала МОК пересмотреть решение об отмене ограничений для Олимпийского комитета рф07.07.26, 22:39 • 3754 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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