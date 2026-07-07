"Тревожный сигнал" - Украина призвала МОК пересмотреть решение об отмене ограничений для Олимпийского комитета рф

Национальный олимпийский комитет, Министерство молодежи и спорта, а также Министерство иностранных дел обратились к Международному олимпийскому комитету, который сегодня отменил ограничения с Олимпийского комитета России, с призывом пересмотреть принятое решение и продолжать последовательно придерживаться собственных принципов и решений. Об этом говорится в заявлении НОК и Минспорта, передает УНН.

Национальный олимпийский комитет Украины выражает категорическое несогласие с решением Исполнительного совета Международного олимпийского комитета о временной отмене отстранения Олимпийского комитета России и прекращении действия рекомендаций МОК от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года относительно участия российских спортсменов в международных спортивных соревнованиях - говорится в заявлении.

В НОК заявили, что считают это решение преждевременным, необоснованным и принятым без учета объективных обстоятельств, которые остаются неизменными: РФ продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины, грубо нарушая международное право и фундаментальные принципы мира и безопасности.

Ежедневно украинские города подвергаются массированным ракетным и дроновым атакам, гибнут мирные граждане, разрушаются жилые дома, больницы, учебные заведения и объекты спортивной инфраструктуры. В результате российской агрессии уничтожены или повреждены сотни спортивных сооружений, а с начала полномасштабного вторжения Украина потеряла более 600 спортсменов, тренеров и представителей спортивного сообщества. При таких обстоятельствах любые решения, которые фактически открывают путь к полноценному возвращению России в международное олимпийское движение, противоречат не только принципам справедливости, но и фундаментальным ценностям Олимпизма, основанным на уважении к человеческому достоинству, миру и международному праву - подчеркнули в НОК.

Также в комитете отметили, что особую обеспокоенность вызывает то, что основанием для временного восстановления деятельности ОКР стало лишь заявление российской стороны о прекращении деятельности на временно оккупированных территориях Украины. В то же время НОК Украины неоднократно информировал и предоставлял МОК и международным спортивным федерациям доказательства того, что Олимпийский комитет России и подконтрольные ему спортивные структуры продолжают осуществлять деятельность, нарушающую территориальную юрисдикцию Национального олимпийского комитета Украины и положения Олимпийской хартии.

НОК Украины призывает Международный олимпийский комитет пересмотреть принятое решение и продолжать последовательно придерживаться собственных принципов и решений, основанных на уважении к территориальной целостности Национальных олимпийских комитетов, требованиям Олимпийской хартии и фундаментальным ценностям Олимпийского движения. Также обращаемся к международным спортивным федерациям с призывом проявить ответственность и принципиальность при принятии собственных решений относительно участия российских спортсменов и команд в международных соревнованиях, исходя не только из формальных юридических процедур, но и из объективной оценки реальных обстоятельств, которые остаются неизменными: Российская Федерация продолжает вести захватническую войну против Украины, а спорт не может становиться инструментом легитимизации государства, которое грубо нарушает международное право - резюмировали в НОК.

Также в совместном заявлении МИД и Минспорта подчеркивается, что решение МОК является тревожным сигналом для всего международного спортивного сообщества.

МОК неоднократно подчеркивал, что олимпийское движение основывается на ценностях мира, уважения к человеческому достоинству и ответственности. Именно поэтому любые шаги, которые могут быть восприняты как возвращение государства-агрессора к полноценному участию в международном спорте, вызывают серьезную обеспокоенность. Принимаем к сведению заявление МОК о том, что вопрос использования государственной символики России во время Олимпийских игр будет рассматриваться отдельно. Надеемся, что при принятии этого решения возобладают не только спортивные, но и моральные принципы - говорится в заявлении.

Министр молодежи и спорта Матвей Бидный и глава МИД Андрей Сибига призвали правительства государств, которые будут принимать международные спортивные соревнования, не допустить демонстрации государственной символики Российской Федерации на своей территории.

Под этим флагом продолжается неспровоцированная война, ежедневно гибнут мирные люди и разрушаются украинские города. Символы государства-агрессора не могут становиться элементом спортивного праздника. Также обращаемся к международным спортивным федерациям с призывом помнить, что спорт силен именно тогда, когда остается верным своим фундаментальным ценностям - уважению к человеческой жизни, человеческому достоинству, свободе, справедливости и миру - добавили министры.

Напомним

Международный олимпийский комитет временно отменил ограничения с Олимпийского комитета россии, которые были введены после того, как ОКР включил в свой состав олимпийские комитеты на оккупированных территориях Украины.