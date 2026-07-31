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The Economist

В Польше Audi с семью пьяными украинцами попала в ДТП, одна пассажирка ехала в багажнике

Киев • УНН

 • 16920 просмотра

Недалеко от Вроцлава автомобиль Audi с семью украинцами в состоянии алкогольного опьянения врезался в дерево. Одна из пассажирок получила перелом позвоночника, находясь в багажнике.

В Польше Audi с семью пьяными украинцами попала в ДТП, одна пассажирка ехала в багажнике

В ночь на 31 июля недалеко от Вроцлава в Польше произошло ДТП с участием автомобиля Audi, в котором находились семеро граждан Украины. Легковой автомобиль съехал с проезжей части, врезался сначала в дорожный знак, а затем — в дерево. Об этом сообщает Главное управление полиции Вроцлава, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, водитель и все пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения. Позже на место аварии прибыл брат водителя, однако, как выяснили правоохранители, он также управлял автомобилем в нетрезвом виде.

Представительница полиции Александра Фреус подтвердила BBC News Украина, что водитель и все пассажиры авто — граждане Украины. В машине было пять женщин и двое мужчин в возрасте от 19 до 27 лет. Четырех пассажирок доставили в больницы, одна из гражданок Украины находилась в багажнике и получила перелом позвоночника.

В полиции отметили, что в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения находился и водитель. Правоохранители также установили, что он сел за руль, несмотря на действующий судебный запрет на управление транспортными средствами.

Мужчину задержали. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы, пожизненное лишение права управления автомобилем, а также депортация из Польши.

Окончательную правовую квалификацию дела определят после завершения следствия и анализа всех доказательств.

В Польше задержали мужчину из-за постов в соцсетях с призывами убить Зеленского30.07.26, 20:55 • 6935 просмотров

Ольга Розгон

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