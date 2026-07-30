В Польше задержали мужчину из-за постов в соцсетях с призывами убить Зеленского

Полиция задержала в районе Нового Сонча (Малопольское воеводство) 40-летнего мужчину из-за его публикаций в социальных сетях. По данным следствия, он публично призывал к убийству президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

Задержание произошло в четверг, 30 июля. Представительница полиции Малопольского воеводства рассказала, что правоохранители собрали доказательные материалы относительно деятельности 40-летнего мужчины в социальных сетях.

На этом основании мужчине предъявили обвинение в публичном подстрекательстве к совершению преступления убийства и оскорблении президента Украины.

По данным полиции, 40-летний мужчина во время допроса выразил раскаяние. Мужчина объяснил полицейским, что действовал под влиянием эмоций и сожалеет о содеянном.

За инкриминируемые ему действия ему грозит наказание до трех лет лишения свободы.

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