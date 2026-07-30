В Польше задержали мужчину из-за постов в соцсетях с призывами убить Зеленского
Киев • УНН
В Польше задержали 40-летнего мужчину, который в соцсетях призывал к убийству президента Украины. Ему грозит до трех лет тюрьмы.
Полиция задержала в районе Нового Сонча (Малопольское воеводство) 40-летнего мужчину из-за его публикаций в социальных сетях. По данным следствия, он публично призывал к убийству президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.
Детали
Задержание произошло в четверг, 30 июля. Представительница полиции Малопольского воеводства рассказала, что правоохранители собрали доказательные материалы относительно деятельности 40-летнего мужчины в социальных сетях.
На этом основании мужчине предъявили обвинение в публичном подстрекательстве к совершению преступления убийства и оскорблении президента Украины.
По данным полиции, 40-летний мужчина во время допроса выразил раскаяние. Мужчина объяснил полицейским, что действовал под влиянием эмоций и сожалеет о содеянном.
За инкриминируемые ему действия ему грозит наказание до трех лет лишения свободы.
"На фронт" и "путин вас ждет" - в Польше работник промышленной компании оскорблял украинцев28.07.26, 21:10 • 61804 просмотра