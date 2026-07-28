"На фронт" и "путин вас ждет" - в Польше работник промышленной компании оскорблял украинцев

Полиция Польши начала производство по факту угроз и дискриминации по национальному признаку после инцидента на предприятии, где руководитель нецензурно оскорблял украинских работников и пытался отобрать телефон у человека, который фиксировал событие. Об этом сообщает Rmf24, пишет УНН.

Инцидент произошел 24 июля в производственном помещении недалеко от города Скавина, неподалеку от Кракова. В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина в строительной каске и защитном жилете нецензурно оскорбляет украинцев, выкрикивая, в частности: "Бандеровец", "На фронт" и "путин вас ждет". После этого он пытался отобрать телефон у человека, который вел запись.

Представительница Малопольской полиции Катажина Цисло сообщила, что в субботу двое украинских работников обратились в полицейский участок в Скавине и подали заявление об угрозах в их адрес.

По ее словам, после просмотра видеозаписи правоохранители решили расследовать дело о возможной дискриминации по национальному признаку. Собранные по делу доказательства будут переданы в прокуратуру.

Компания "Группа Стадницкий" (Grupa Stadnicki), где произошел инцидент, сообщила, что приняла немедленные меры и мужчина, который угрожал украинцам, "больше ни в каком статусе не представляет предприятие".

В компании выразили сожаление по поводу инцидента и заявили, что никакие эмоции или профессиональные споры не могут оправдывать физическую агрессию.

Наша организация решительно и безоговорочно осуждает все формы агрессии и насилия. В компании действует принцип абсолютной нулевой толерантности к любому агрессивному поведению независимо от его причин - говорится в заявлении компании.

В нем также подчеркнули, что поведение мужчины было его частным и самовольным действием и не отражает стандартов, по которым функционирует предприятие.

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