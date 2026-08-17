Европейские фермеры столкнулись с "беспрецедентным кризисом" после нескольких волн аномальной жары

$44.710.0151.710.15
ukenru
17:22 • 12155 просмотра
В Раду поступила Программа действий правительства, депутаты рассмотрят её в ближайшее время
16:29 • 15523 просмотра
В ближайшее время состоится заседание СНБО по ситуации на дорогах, готовится ужесточение ответственности для водителей — Зеленский
Эксклюзив
16:23 • 13010 просмотра
Россия с начала войны уничтожила 14 стадионов в УкраинеPhotoVideo
15:24 • 20360 просмотра
Запись в первый класс: какие документы нужны и что делать, если мест нет
Эксклюзив
17 августа, 13:18 • 19934 просмотра
ДТП в Киеве устроили «смотрящий» за Лукьяновским СИЗО Островский и директор департамента развития футбола УАФ ГороднюкVideo
17 августа, 12:51 • 16920 просмотра
Катастрофа Су-24М на Хмельниччине: специалисты расшифровали бортовой самописец, причиной повреждения самолёта могла стать птица
17 августа, 12:21 • 27750 просмотра
Давление на суд: где проходит граница между правом на защиту и вмешательством в правосудие
Эксклюзив
17 августа, 11:06 • 31699 просмотра
В Минфине объяснили, как должен облагаться налогом авиационный лизинг, из-за которого БЭБ возбудило уголовные дела
17 августа, 09:35 • 18968 просмотра
Два цеха уничтожены, четыре повреждены - Генштаб подтвердил результаты поражения на комбинате российского ВПКPhoto
Эксклюзив
17 августа, 09:18 • 16849 просмотра
Как подготовить ребёнка к школе: психолог назвала навыки, более важные, чем чтение и счёт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
0м/с
54%
741мм
Популярные новости
Высокий экспорт помог Geely увеличить квартальную прибыль на треть17 августа, 10:32 • 8668 просмотра
Во Франции разбился самолёт военно-воздушных сил, экипаж получил травмы17 августа, 10:40 • 9780 просмотра
Силы обороны поразили базу дронов и станцию "Орион" оккупантов в Крыму - Генштаб17 августа, 10:53 • 11519 просмотра
Молдова заявила о падении уровня воды в Днестровском водохранилище до исторического минимума17 августа, 13:19 • 5380 просмотра
Стали известны подробности и предварительная причина смерти Хайден Панеттьери15:09 • 11962 просмотра
публикации
Запись в первый класс: какие документы нужны и что делать, если мест нет15:24 • 20355 просмотра
Давление на суд: где проходит граница между правом на защиту и вмешательством в правосудие17 августа, 12:21 • 27747 просмотра
В Минфине объяснили, как должен облагаться налогом авиационный лизинг, из-за которого БЭБ возбудило уголовные дела
Эксклюзив
17 августа, 11:06 • 31695 просмотра
Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries: есть ли у России возможность спасти маркетплейс?16 августа, 14:39 • 77959 просмотра
Кто окажется в эпицентре событий, а кого захватят чувства? Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17–23 августа
Эксклюзив
16 августа, 12:57 • 75485 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Блогеры
Музыкант
Актуальные места
Украина
Испания
Одесса
Херсонская область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo17 августа, 08:09 • 31410 просмотра
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома17 августа, 01:05 • 40417 просмотра
Кортни Лав рассказала, что врачи прогнозировали ей смерть в 2019 году16 августа, 23:00 • 39267 просмотра
Marvel представила трейлер новых "Мстителей"Video15 августа, 06:00 • 68428 просмотра
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 105213 просмотра
Актуальное
Хранитель
«Калибр» (семейство ракет)
Бильд
Сухой Су-24
Фокс Ньюс

Европейские фермеры столкнулись с "беспрецедентным кризисом" после нескольких волн аномальной жары

Киев • УНН

 • 1106 просмотра

Интенсивные волны жары и засуха привели к катастрофическим потерям урожая овощей и зерновых в Европе. Производство кукурузы во Франции сократится на 35%, а в Италии ущерб превышает 3 млрд евро.

Европейские фермеры столкнулись с "беспрецедентным кризисом" после нескольких волн аномальной жары

Последовательные интенсивные волны жары и всё более сильная засуха, охватившая весь континент, привели к «беспрецедентному» кризису для многих европейских фермеров; в частности, производители овощей и зерновых предупреждают о «катастрофических» урожаях, передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Производство овощей во Франции значительно сократилось по сравнению с предыдущими годами, заявили французские производители; дефицит составляет 25% для кабачков, 35% для салата, 40% для гороха, 60% для брокколи и от 50% до 100% для артишоков.

«Овощной сектор сталкивается с историческим кризисом», — заявила организация «Принц де Бретань», объединяющая более 1300 производителей овощей в Бретани, призвав к «срочным действиям» для решения проблемы «резкого» падения урожайности и качества многих культур.

Ускоренное глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, и чрезвычайно сильное Эль-Ниньо выжгли поля по всей Европе этим летом, а развитию растений препятствуют температуры, регулярно превышающие 30°C, а часто и 35°C, почти полное отсутствие осадков и жаркие ветры.

«Обычно один регион чувствует себя лучше, что помогает компенсировать ситуацию», — сказал Le Monde Эрик Леграс из французской ассоциации производителей консервированных и замороженных овощей, насчитывающей 4400 членов. «В этом году пострадали все наши основные производственные районы, причём одновременно».

Производство зерновых пострадало столь же сильно, и Министерство сельского хозяйства оценивает, что урожай кукурузы во Франции — крупнейшем производителе зерна в Европе — сократится на 35% по сравнению с уровнем 2025 года, составив примерно 9 млн тонн, что последний раз наблюдалось в 1980 году.

Частично падение связано с переходом фермеров на другие культуры, такие как подсолнечник, заявило министерство, однако оно также отражает влияние нынешней жары, нанесшей ущерб этой важнейшей культуре на критических этапах её цикла роста.

Вероятно, это создаст серьёзные проблемы для животноводов. Поскольку молочные коровы обычно начинают страдать от теплового стресса при температуре выше 25°C, многие производители уже сообщили о снижении надоев на 10–15%. Большинство из них сейчас также обеспокоено запасами зимних кормов.

"Супер" Эль-Ниньо может вызвать мировой шок цен на продукты питания, который продлится до 2028 года - аналитики12.07.26, 10:28 • 16659 просмотров

Статистическая служба Министерства сельского хозяйства Agreste на прошлой неделе заявила, что производство сена для зимнего кормления скота примерно на 30% ниже среднего показателя за 1989–2018 годы, и этот дефицит «усугубляется и теперь затрагивает всё больше регионов».

Производство яиц также пострадало из-за катастрофического уровня смертности в птичниках, особенно во время июньской жары. По данным национального совета Франции по продвижению производства яиц, производство примерно на 1 миллион яиц в день ниже нормы.

В Италии около 60% сельскохозяйственных угодий по всей стране сейчас страдают от засухи — от умеренной до сильной, согласно данным, опубликованным в начале этого месяца Coldiretti, крупнейшей фермерской организацией страны.

Урожайность сельскохозяйственных культур, особенно кукурузы, риса и сои, а также овощей и фруктов, резко снизилась, а производство молока сократилось на 20%. Общие потери сектора, включая ущерб, причинённый лесными пожарами и сильными штормами, оцениваются более чем в 3 млрд евро.

Засуха особенно остро ощущается в долине реки По — огромном географическом районе, охватывающем четыре северных региона, являющемся основой итальянского сельского хозяйства и местом производства около 80% итальянского риса, — из-за серьёзного истощения крупнейшей реки страны.

Италия является крупнейшим производителем риса в Европе; в 2025 году рисом было засеяно около 235 000 гектаров (580 000 акров). Однако в этом году сильная засуха вынудила производителей принять беспрецедентные меры, чтобы спасти сезон, орошая посевы лишь раз в неделю.

В Испании урожай зерновых на 35% меньше, чем в предыдущем году, в Кастилии и Леоне, на 49% в регионе Мадрида и на 24% в Андалусии. Производство овечьего и козьего молока также сократилось на 6,5% и 10,8% соответственно, сообщили представители властей.

Добавим

После катастрофического урожая в 2024 году, пострадавшего от засухи, производство оливкового масла в прошлом году значительно выросло, а влажные зима и весна стали хорошей новостью для урожая, который собирали до поздней осени. Производители говорят, что ещё слишком рано говорить о том, каким будет этот год.

Однако Национальная федерация виноделия Испании прогнозирует падение производства на 20% в 2026 году, а её директор Хосе Луис Бенитес предупредил, что последующие волны жары приведут к снижению урожаев, поскольку виноград становится мельче из-за нехватки влаги.

Правительства пообещали дорогостоящие пакеты помощи для поддержки сектора. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню пообещал 145 миллионов евро (124 фунта стерлингов) немедленной помощи, а также «структурную поддержку и инвестиционные меры» в бюджете на 2027 год.

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Хранитель
Франция
Италия
Испания
Европа
Мадрид