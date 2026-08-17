Европейские фермеры столкнулись с "беспрецедентным кризисом" после нескольких волн аномальной жары

Последовательные интенсивные волны жары и всё более сильная засуха, охватившая весь континент, привели к «беспрецедентному» кризису для многих европейских фермеров; в частности, производители овощей и зерновых предупреждают о «катастрофических» урожаях, передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Производство овощей во Франции значительно сократилось по сравнению с предыдущими годами, заявили французские производители; дефицит составляет 25% для кабачков, 35% для салата, 40% для гороха, 60% для брокколи и от 50% до 100% для артишоков.

«Овощной сектор сталкивается с историческим кризисом», — заявила организация «Принц де Бретань», объединяющая более 1300 производителей овощей в Бретани, призвав к «срочным действиям» для решения проблемы «резкого» падения урожайности и качества многих культур.

Ускоренное глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, и чрезвычайно сильное Эль-Ниньо выжгли поля по всей Европе этим летом, а развитию растений препятствуют температуры, регулярно превышающие 30°C, а часто и 35°C, почти полное отсутствие осадков и жаркие ветры.

«Обычно один регион чувствует себя лучше, что помогает компенсировать ситуацию», — сказал Le Monde Эрик Леграс из французской ассоциации производителей консервированных и замороженных овощей, насчитывающей 4400 членов. «В этом году пострадали все наши основные производственные районы, причём одновременно».

Производство зерновых пострадало столь же сильно, и Министерство сельского хозяйства оценивает, что урожай кукурузы во Франции — крупнейшем производителе зерна в Европе — сократится на 35% по сравнению с уровнем 2025 года, составив примерно 9 млн тонн, что последний раз наблюдалось в 1980 году.

Частично падение связано с переходом фермеров на другие культуры, такие как подсолнечник, заявило министерство, однако оно также отражает влияние нынешней жары, нанесшей ущерб этой важнейшей культуре на критических этапах её цикла роста.

Вероятно, это создаст серьёзные проблемы для животноводов. Поскольку молочные коровы обычно начинают страдать от теплового стресса при температуре выше 25°C, многие производители уже сообщили о снижении надоев на 10–15%. Большинство из них сейчас также обеспокоено запасами зимних кормов.

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Статистическая служба Министерства сельского хозяйства Agreste на прошлой неделе заявила, что производство сена для зимнего кормления скота примерно на 30% ниже среднего показателя за 1989–2018 годы, и этот дефицит «усугубляется и теперь затрагивает всё больше регионов».

Производство яиц также пострадало из-за катастрофического уровня смертности в птичниках, особенно во время июньской жары. По данным национального совета Франции по продвижению производства яиц, производство примерно на 1 миллион яиц в день ниже нормы.

В Италии около 60% сельскохозяйственных угодий по всей стране сейчас страдают от засухи — от умеренной до сильной, согласно данным, опубликованным в начале этого месяца Coldiretti, крупнейшей фермерской организацией страны.

Урожайность сельскохозяйственных культур, особенно кукурузы, риса и сои, а также овощей и фруктов, резко снизилась, а производство молока сократилось на 20%. Общие потери сектора, включая ущерб, причинённый лесными пожарами и сильными штормами, оцениваются более чем в 3 млрд евро.

Засуха особенно остро ощущается в долине реки По — огромном географическом районе, охватывающем четыре северных региона, являющемся основой итальянского сельского хозяйства и местом производства около 80% итальянского риса, — из-за серьёзного истощения крупнейшей реки страны.

Италия является крупнейшим производителем риса в Европе; в 2025 году рисом было засеяно около 235 000 гектаров (580 000 акров). Однако в этом году сильная засуха вынудила производителей принять беспрецедентные меры, чтобы спасти сезон, орошая посевы лишь раз в неделю.

В Испании урожай зерновых на 35% меньше, чем в предыдущем году, в Кастилии и Леоне, на 49% в регионе Мадрида и на 24% в Андалусии. Производство овечьего и козьего молока также сократилось на 6,5% и 10,8% соответственно, сообщили представители властей.

Добавим

После катастрофического урожая в 2024 году, пострадавшего от засухи, производство оливкового масла в прошлом году значительно выросло, а влажные зима и весна стали хорошей новостью для урожая, который собирали до поздней осени. Производители говорят, что ещё слишком рано говорить о том, каким будет этот год.

Однако Национальная федерация виноделия Испании прогнозирует падение производства на 20% в 2026 году, а её директор Хосе Луис Бенитес предупредил, что последующие волны жары приведут к снижению урожаев, поскольку виноград становится мельче из-за нехватки влаги.

Правительства пообещали дорогостоящие пакеты помощи для поддержки сектора. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню пообещал 145 миллионов евро (124 фунта стерлингов) немедленной помощи, а также «структурную поддержку и инвестиционные меры» в бюджете на 2027 год.