Європейські фермери зіткнулися з "безпрецедентною кризою" після кількох хвиль аномальної спеки

Послідовні інтенсивні хвилі спеки та дедалі сильніша посуха, що охоплює весь континент, призвели до "безпрецедентної" кризи для багатьох європейських фермерів, зокрема, виробники овочів та зернових культур попереджають про "катастрофічні" врожаї, передає УНН із посиланням на The Guardian.

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Виробництво овочів у Франції значно скоротилося порівняно з попередніми роками, заявили французькі виробники, при цьому дефіцит становить 25% для кабачків, 35% для салату, 40% для гороху, 60% для броколі та від 50% до 100% для артишоків.

"Овочевий сектор стикається з історичною кризою", – заявила організація "Принц де Бретань", яка об’єднує понад 1300 виробників овочів у Бретані, закликаючи до "термінових дій" для вирішення проблеми "різкого" падіння врожайності та якості багатьох культур.

Прискорене, спричинене людиною глобальне потепління та надзвичайно сильне Ель-Ніньйо випалили поля по всій Європі цього літа, а розвитку рослин перешкоджають температури, які регулярно перевищують 30°C, а часто й 35°C, майже повна відсутність опадів та спекотні вітри.

"Зазвичай один регіон почувається краще, що допомагає компенсувати це", – сказав Le Monde Ерік Леграс з французької асоціації виробників консервованих та заморожених овочів, що налічує 4400 членів. "Цього року всі наші основні виробничі райони постраждали, і одночасно".

Виробництво зернових постраждало так само сильно, і міністерство сільського господарства оцінює, що врожай кукурудзи у Франції – найбільшому виробнику зерна в Європі – знизиться на 35% порівняно з рівнем 2025 року, сягнувши приблизно 9 млн тонн, що востаннє спостерігалося у 1980 році.

Частково падіння пов’язане з переходом фермерів на інші культури, такі як соняшник, заявило міністерство, але воно також відображає вплив цьогорічної спеки, яка завдала шкоди цій вирішальній культурі на критичних етапах її циклу росту.

Це, ймовірно, спричинить великі проблеми для тваринників. Оскільки молочні корови зазвичай починають страждати від теплового стресу при температурі вище 25°C, багато виробників вже повідомили про зниження надоїв молока на 10-15%. Більшість із них зараз також стурбовані зимовими кормами.

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Статистична служба Міністерства сільського господарства Agreste минулого тижня заявила, що виробництво сіна для зимового корму для худоби приблизно на 30% нижче, ніж у середньому за 1989-2018 роки, і цей дефіцит "погіршується і зараз впливає на дедалі більшу кількість регіонів".

Виробництво яєць також постраждало від катастрофічного рівня смертності в пташниках, особливо під час червневої спеки. За даними національної ради з просування виробництва яєць Франції, виробництво приблизно на 1 мільйон яєць на день менше норми.

В Італії близько 60% сільськогосподарських угідь по всій країні зараз страждають від посухи від легкої до сильної, згідно з даними, опублікованими на початку цього місяця Coldiretti, найбільшою фермерською організацією країни.

Врожайність сільськогосподарських культур, особливо кукурудзи, рису та сої, а також овочів та фруктів, сильно знизилася, а виробництво молока скоротилося на 20%. Загальні витрати для сектору, включаючи збитки, спричинені лісовими пожежами та сильними штормами, оцінюються в понад 3 млрд євро.

Посуха особливо гостро відчувається в долині річки По, величезному географічному районі, що охоплює чотири північні регіони, є основою італійського сільського господарства та домівкою близько 80% італійського виробництва рису, через серйозне виснаження найдовшої річки країни.

Італія є найбільшим виробником рису в Європі, де у 2025 році було засіяно близько 235 000 гектарів (580 000 акрів). Однак цього року сильна посуха змусила виробників вжити безпрецедентних заходів, щоб врятувати сезон, зрошуючи посіви лише через тиждень.

В Іспанії врожай зернових на 35% менший, ніж попереднього року, в Кастильї-і-Леоні, на 49% у регіоні Мадрида та на 24% в Андалусії. Виробництво овечого та козячого молока також скоротилося на 6,5% та 10,8% відповідно, повідомили представники влади.

Додамо

Після катастрофічного врожаю у 2024 році, що постраждав від посухи, виробництво оливкової олії минулого року значно зросло, а волога зима та весна стали гарною новиною для врожаю, який не збирали до пізньої осені. Виробники кажуть, що ще зарано говорити про те, яким буде цей рік.

Однак Національна федерація виноробства Іспанії прогнозує падіння виробництва на 20% у 2026 році, а її директор Хосе Луїс Бенітес попередив, що наступні хвилі спеки зменшать врожаї, оскільки виноград дрібніший через брак вологи.

Уряди пообіцяли дорогі пакети допомоги для підтримки сектору. Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню пообіцяв 145 мільйонів євро (124 фунти стерлінгів) негайної допомоги, а також "структурну підтримку та інвестиційні заходи" у бюджеті на 2027 рік.