"Супер" Эль-Ниньо может вызвать мировой шок цен на продукты питания, который продлится до 2028 года - аналитики

Экономисты предупреждают, что «супер» погодный цикл Эль-Ниньо в этом году может вызвать серьезный шок для мировых цен на продукты питания, который продлится до 2028 года, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Поскольку война в Иране повышает мировые цены на продукты питания до самого высокого уровня за три года, экономисты заявили, что цепочки поставок столкнулись с «двумя шоками одновременно», вызванными экстремальной погодой, связанной с глобальным потеплением.

Ученые заявили, что Эль-Ниньо 2026-27 годов, которое образуется, когда изменения в характере ветра позволяют более теплой воде распространяться по центральной и восточной экваториальной части Тихого океана, имеет исторически беспрецедентный шанс превратиться в «очень сильное» событие, подпитывающее волны тепла, наводнения и штормовые погодные условия.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в прошлом месяце подтвердило, что в Тихом океане закрепляются условия потепления, и что существует 63% вероятность того, что температура поверхности моря превысит 2°C выше нормы позднее в этом году.

В то время, когда домохозяйства по всему миру уже испытывают давление от стремительного роста стоимости жизни, эксперты говорят, что экстремальное Эль-Ниньо может еще больше усилить давление. Перспектива возобновления инфляционного шока также встревожит центральные банки, усиливая опасения, что процентные ставки могут оставаться на повышенном уровне.

Мощное климатическое явление Эль-Ниньо набирает силу – в мире ожидают больше жары, наводнений и засух

«Эль-Ниньо возвращает „климатическую инфляцию“ в повестку дня», – пишут аналитики итальянского банка UniCredit в исследовательской записке. «Недавние волны тепла в Европе являются напоминанием о том, что климатическая базовая линия уже смещается. Эль-Ниньо может добавить новый уровень давления позднее в этом году, поскольку оно усиливает последствия глобального потепления».

Это природное явление имеет историю влияния на урожаи и сеть поставок продовольствия. Более столетия назад Эль-Ниньо, которое, вероятно, было самым суровым за всю историю наблюдений, вызвало катастрофические засухи в Китае, Южной Африке, Бразилии, Египте и Индии. Вызвав голод в ситуации, усугубленной колониальным правлением, погибли миллионы людей, в том числе более 6 миллионов человек в Индии в 1876-78 годах.

Явления Эль-Ниньо в 1981-82, 1996-97, 2015-16 и 2023-24 годах были одними из самых сильных за всю историю наблюдений. Однако прогнозы NOAA указывают на то, что цикл 2026-27 годов может быть еще более серьезным – повышая риск засух и наводнений, которые повлияют на урожаи и продовольственные запасы по всему миру.

По словам аналитиков Goldman Sachs, сила этого Эль-Ниньо может вызвать рост мировых цен на продовольственные товары на 15,8%. Это окажет негативное влияние на весь мир, в том числе на потребителей в Европе, где, по прогнозам, цены на продукты питания могут вырасти на 1,3% по всей еврозоне.

Однако полный эффект требует времени из-за того, как цена воздействия на климат распространяется на мировые продовольственные запасы. Как следствие, Goldman Sachs заявил, что последствия могут быть «полностью осознаны» только во второй половине 2028 года.

По большей части задержка связана со временем экстремальных погодных условий, которые влияют на производство продуктов питания, учитывая различные циклы посадки, выращивания и сбора урожая для разных видов сельскохозяйственных культур. Логистические проблемы, включая уровень воды в каналах и реках, используемых для ключевых перевозок, также будут иметь влияние.

«Эль-Ниньо неоднородно влияет на сельское хозяйство. Оно изменяет глобальные модели осадков и температуры, создавая региональных победителей и проигравших», – заявили аналитики UBS. Некоторые регионы могут получить выгоду от более теплых погодных условий.

"Эль-Ниньо уже начало влиять на сельскохозяйственные культуры, вызывая более засушливый сезон муссонов в Индии, причем некоторые регионы получают лишь 25% от обычного количества осадков, а некоторые части центральной Индии — только 50%, что может повлиять на поставки пшеницы, риса и сахарного тростника", — пишут аналитики Goldman Sachs.

Влияние, вероятно, будет ощущаться по всему миру.

Аналитики говорят, что засухи в Юго-Восточной Азии могут повлиять на поставки пальмового масла — важного ингредиента в обработанных пищевых продуктах — а также на урожаи кофе и какао. Более теплые и влажные условия также могут усилить распространение болезней, что негативно скажется на урожайности в будущие годы.

В Северной Америке влияние Эль-Ниньо наиболее сильно зимой, и хотя погодные условия в Европе могут зависеть от погодных явлений, аналитики говорят, что другие факторы, такие как влияние на мировые цены на продукты питания, будут там, где оно будет ощущаться.

Три года назад Европейский центральный банк подсчитал, что сильное Эль-Ниньо может привести к росту мировых цен на продовольственные товары до 9%, причем самые большие скачки будут наблюдаться на соевые бобы, кукурузу и рис.

То, как цены будут отражаться на полках магазинов, зависит от стратегий смягчения последствий и внутренней политики. Такие факторы, как потребительский спрос и розничные цены, также играют определенную роль.

По данным UniCredit, вероятность экстремального сценария Эль-Ниньо остается высокой. Это может привести к падению мирового сельскохозяйственного производства на 14,3%, что эквивалентно потере производства на сумму 342 млрд долларов США, говорится в сообщении.

"Ценовые шоки могут составлять от 10% до 50% для основных товаров, тогда как цены на наиболее уязвимые культуры, включая рис, пальмовое масло, сахар и кофе, могут вырасти на 50%-100% или более", — говорится в сообщении банка.

Справка

Эль-Ниньо возникает из-за ослабления пассатов, что приводит к накоплению теплых вод в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана. Это явление обычно вызывает повышение глобальной температуры и существенно меняет погодные условия в различных регионах мира — от засух до масштабных наводнений.