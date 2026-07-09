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Мощное климатическое явление Эль-Ниньо набирает силу – в мире ожидают больше жары, наводнений и засух

Киев • УНН

 • 1230 просмотра

Климатическое явление Эль-Ниньо продолжит усиливаться до конца 2026 года. Существует 81% вероятности формирования очень мощного Эль-Ниньо в октябре-декабре.

Мощное климатическое явление Эль-Ниньо набирает силу – в мире ожидают больше жары, наводнений и засух

Климатическое явление Эль-Ниньо продолжит усиливаться до конца 2026 года, а вероятность его сохранения до начала весны 2027 года составляет 97%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным Центра прогнозирования климата США (Climate Prediction Center), существует 81% вероятности, что в октябре-декабре сформируется очень мощный Эль-Ниньо, который может войти в число сильнейших за всю историю наблюдений, ведущихся с 1950 года.

Эль-Ниньо возникает из-за ослабления пассатов, что приводит к накоплению теплых вод в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана. Это явление обычно вызывает повышение глобальной температуры и существенно меняет погодные условия в различных регионах мира — от засух до масштабных наводнений.

По словам агрометеоролога компании Vaisala Weather Дональда Кини, Эль-Ниньо обычно приносит прохладную и влажную погоду на Средний Запад США в конце лета, что благоприятно для выращивания кукурузы и сои.

В то же время в Китае уже предупредили о повышенном риске экстремальных погодных явлений, в частности наводнений и волн жары, в течение этого и следующего года.

Для Индии последствия могут быть негативными. Синоптики ожидают более слабый сезон муссонов, а количество осадков уже примерно на 40% ниже многолетней нормы. Это может негативно повлиять на посевы хлопка, сои и кукурузы.

На прошлой неделе Всемирная метеорологическая организация ООН также повысила прогноз относительно быстрого формирования мощного Эль-Ниньо, предупредив, что он, вероятно, будет способствовать дальнейшему росту глобальных температур.

Европа страдает от очередной волны жары, во Франции остановили атомный реактор09.07.26, 17:02 • 2392 просмотра

Антонина Туманова

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