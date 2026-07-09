Европа страдает от очередной волны жары, во Франции остановили атомный реактор

Значительные части Западной Европы переживают очередную экстремальную жару этим летом с температурой 30 градусов и выше в Испании и Франции, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Как указано, в некоторых частях Испании сообщалось о 36-39°C, а на юго-западе Франции жара достигает 37°C.

Вчера в Барселоне была зафиксирована максимальная температура 40,7°C, что является самым высоким показателем за 112 лет наблюдений. Некоторые станции в Испании зафиксировали температуру до 44°C.

Сегодня на большей части Франции действует "оранжевый" режим предупреждения об экстремальной жаре. В Северной Италии температура также ожидалось, что поднимется до 36°C во Флоренции и Болонье.

Высокие температуры до 30 градусов и выше ожидаются сегодня и завтра на юге и юго-западе Англии, объявлено предупреждение о риске для здоровья населения. Ожидается еще один жаркий день в Лондоне с температурой до 34°C.

Предупреждение о высокой температуре также было объявлено для десятка графств Республики Ирландия.

Ожидается, что жара продолжится в течение следующей недели, и власти призывают жителей заботиться о уязвимых членах семьи и друзьях, избегать длительного пребывания на солнце и быть осторожными в отношении лесных пожаров.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что в среду по всей Франции было зарегистрировано более 300 пожаров, на фоне того, как страна продолжает бороться с экстремальными температурами и локальными лесными пожарами. Он также призвал местные власти сотрудничать с пожарно-спасательными службами для мобилизации пожарных-добровольцев, когда это необходимо, сообщает Le Figaro.

Интенсивная жара в Бельгии вызвала значительно больше смертей, чем обычно, в июне - во время последней волны жары зарегистрировано 1747 дополнительных смертей, сообщили органы здравоохранения, пересматривая предыдущие данные, что является самым высоким показателем избыточной смертности с начала ведения учета в 2000 году, сообщает AFP.

По оценкам Института общественного здоровья Роберта Коха (RKI), с начала этого года в Германии зарегистрировано примерно 5120 смертей, связанных с жарой, большинство из них – в конце июня, когда средняя недельная температура значительно превышала 20 градусов Цельсия, сообщает Reuters.

По данным RKI, большинство смертей – около 4270 – произошли среди людей в возрасте от 75 лет. Умерло больше женщин, чем мужчин, главным образом потому, что они составляют большую долю пожилых людей.

Национальные органы власти, как указывает Reuters, сообщили о более чем 4700 дополнительных смертях во Франции, Бельгии, Испании и Нидерландах во время июньской жары - при этом общее количество в других странах, вероятно, будет выше.

Две трети населения Европейского Союза, возможно, подверглись воздействию вредного уровня озонового загрязнения во время рекордной жары в прошлом месяце, предупреждается в отчете, эксклюзивно опубликованном AFP в четверг.

Согласно отчету неправительственной организации Global Witness, почти 300 миллионов человек, включая 100 миллионов детей и пожилых людей, столкнулись с превышением рекомендованного уровня токсичного загрязняющего вещества во время изнурительной жары в конце июня.

Экстремальная погода также испытывает инфраструктуру континента, в частности, реактор на атомной электростанции Гольфек недалеко от Тулузы во Франции временно был остановлен из-за продолжающейся жары.

"Погодные условия последних нескольких дней привели к значительному повышению температуры [реки] Гаронны, которая, как ожидается, достигнет 28°C в эту пятницу", – говорится в пресс-релизе EDF, сообщает AFP.

Второй реактор станции также был остановлен на техническое обслуживание, говорится в сообщении.

Западная Европа пережила самый жаркий июнь в истории на фоне усиления волн тепла