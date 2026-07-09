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Западная Европа пережила самый жаркий июнь в истории на фоне усиления волн тепла

Киев • УНН

 • 1412 просмотра

Западная Европа пострадала от самого жаркого июня за всю историю наблюдений, температура воздуха была на 3,06°C выше среднего. Лесные пожары опустошают Францию и Испанию, а Великобритания вступает в третью волну тепла.

Западная Европа пережила самый жаркий июнь в истории на фоне усиления волн тепла

Западная Европа пострадала от самого жаркого июня за всю историю наблюдений, по словам ученых, на фоне того, как Великобритания вступает в третью волну жары в этом году, а лесные пожары опустошают Францию и Испанию, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

По данным службы мониторинга климата ЕС Copernicus, смертоносная июньская жара, вызванная загрязнением углеродом, способствовала повышению температуры воздуха на поверхности земли в регионе на 3,06°C выше среднего значения за последние десятилетия.

В глобальном масштабе июнь 2026 года был на 0,56°C теплее среднего показателя за 1991-2020 годы и на 1,39°C теплее доиндустриального уровня, что делает его вторым самым теплым июнем за всю историю наблюдений, выявило агентство. Океаны планеты были горячее, чем когда-либо видели ученые.

"Вместе эти данные отражают климатическую систему, которая продолжает накапливать тепло, - сказала Саманта Берджесс, климатолог из Copernicus. - Результатом являются все более интенсивные волны жары, постоянно теплый океан и растущие риски для людей, экосистем и инфраструктуры".

Западная Европа сталкивается с третьей волной жары за шесть недель, а повсеместная засуха способствует превращению небольших лесных пожаров в неконтролируемые. Copernicus отметил, что череда волн жары иллюстрирует "растущую проблему", которую создает усиление экстремальных температур.

Испания и Франция готовятся к новой волне жары после более 2 тыс. смертей в июне - The Guardian02.07.26, 19:39 • 4742 просмотра

Юлия Шрамко

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