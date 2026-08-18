Новые послы Болгарии, Эстонии, Индии и Германии официально приступили к работе в Украине
Киев • УНН
Зеленский принял верительные грамоты от новых послов четырех стран. Обсудили поддержку Украины и развитие торгово-экономических отношений.
Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от вновь назначенных послов Болгарии, Эстонии, Индии и Германии и поздравил их с началом дипломатических миссий в Украине. Об этом Зеленский сообщил в соцсети X, пишет УНН.
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Глава государства проинформировал дипломатов об усилиях Украины по приближению мира и подчеркнул важность поддержки страны на фоне усиления российских атак и подготовки к зимнему периоду.
Я благодарен всем нашим партнёрам, которые по-настоящему помогают Украине
Отдельно стороны обсудили общие приоритеты, в частности развитие торгово-экономических отношений и конкретные направления сотрудничества, которые могут усилить Украину и государства-партнёры.
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