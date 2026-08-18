Нові посли Болгарії, Естонії, Індії та Німеччини офіційно розпочали роботу в Україні

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Болгарії, Естонії, Індії та Німеччини та привітав їх із початком дипломатичних місій в Україні. Про це Зеленський повідомив у соцмережі Х, пише УНН.

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Глава держави поінформував дипломатів про зусилля України для наближення миру та наголосив на важливості підтримки країни на тлі посилення російських атак і підготовки до зимового періоду.

Я вдячний усім нашим партнерам, які по-справжньому допомагають Україні - заявив Зеленський.

Окремо сторони обговорили спільні пріоритети, зокрема розвиток торговельно-економічних відносин і конкретні напрями співпраці, які можуть посилити Україну та держави-партнери.

Зеленський обговорив з главою МЗС Бельгії роботу над текстом Drone Deal та можливі дати підписання