Нові посли Болгарії, Естонії, Індії та Німеччини офіційно розпочали роботу в Україні
Київ • УНН
Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів чотирьох країн. Обговорили підтримку України та розвиток торговельно-економічних відносин.
Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Болгарії, Естонії, Індії та Німеччини та привітав їх із початком дипломатичних місій в Україні. Про це Зеленський повідомив у соцмережі Х, пише УНН.
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Глава держави поінформував дипломатів про зусилля України для наближення миру та наголосив на важливості підтримки країни на тлі посилення російських атак і підготовки до зимового періоду.
Я вдячний усім нашим партнерам, які по-справжньому допомагають Україні
Окремо сторони обговорили спільні пріоритети, зокрема розвиток торговельно-економічних відносин і конкретні напрями співпраці, які можуть посилити Україну та держави-партнери.
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