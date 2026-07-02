Испания и Франция готовятся к новой волне жары после более 2 тыс. смертей в июне - The Guardian

Испания и Франция в ближайшие дни могут столкнуться с новой волной аномальной жары. На этом фоне предварительные данные свидетельствуют, что экстремально высокие температуры в июне стали причиной более 2 тыс. избыточных смертей в двух странах. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

По данным Государственного метеорологического агентства Испании (Aemet), с субботы в страну поступит масса сухого и очень горячего воздуха. В юго-восточных регионах уже во вторник температура может достигнуть 42–44°C.

Синоптики также предупреждают о повышенном риске лесных пожаров и призывают пожилых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями избегать пребывания на жаре.

По предварительным оценкам, в июне из-за жары в Испании умерли 1 029 человек. Во Франции органы здравоохранения также сообщили примерно о 1 тыс. дополнительных смертей во время 10-дневной волны жары в конце июня.

Во французской службе SOS Médecins сообщили, что смертность среди людей в возрасте старше 75 лет за последние две недели июня выросла на 85%. В то же время количество вызовов из-за тепловых ударов увеличилось на 480%, а из-за обезвоживания – на 315%.

Министр спорта и молодежи Франции Марина Феррари также сообщила, что с 19 июня в стране зафиксировано более 90 смертей в результате утопления, что связывают со стремлением людей охладиться во время жары.

Экстремальные температуры также способствовали масштабным лесным пожарам на юге Франции. По словам министра внутренних дел Лорана Нуньеса, три крупных очага возгорания, два из которых возникли вблизи Марселя, уже охватили более 1 200 гектаров.

Из-за ожидания новой волны жары в пригородах Парижа возник ажиотажный спрос на кондиционеры. По сообщению издания, у супермаркетов Lidl образовались большие очереди, а в отдельных случаях между покупателями произошли стычки из-за ограниченного количества устройств.

Ученые подчеркивают, что рекордная жара в Западной Европе стала возможной из-за изменения климата, вызванного выбросами парниковых газов от сжигания ископаемого топлива.

На юге Франции пожарные борются с лесным пожаром после волны жары