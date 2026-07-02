На юге Франции пожарные борются с лесным пожаром после волны жары

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В департаменте Од на юге Франции пожарные пытаются взять под контроль лесной пожар. Ситуацию осложняют сильные ветры, которые могут способствовать распространению огня. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным местной администрации департамента Од, расположенного недалеко от границы с Испанией, погодные условия остаются неблагоприятными. В частности, сильный ветер может раздувать пламя и осложнять работу пожарных.

В ночь на среду ветер распространил запах дыма по региону, в том числе до аэропорта Марселя. По словам свидетеля Reuters, пилоты по меньшей мере одного рейса, который заходил на посадку, заверили пассажиров, что запах дыма не исходит из самолета.

В то же время еще один лесной пожар в районе Лансон на юге Франции удалось взять под контроль, сообщила местная пожарная служба.

Контекст

Франция продолжает преодолевать последствия недавней волны жары в Европе. Метеорологическая служба страны предупредила, что уже на следующей неделе Францию может накрыть новый период экстремальной жары.

Органы здравоохранения оценивают, что предыдущая волна жары могла вызвать около 1000 новых смертей в стране на фоне рекордных температур.

Напомним

ВОЗ предупреждает, что нынешняя жара в Европе — это лишь "генеральная репетиция". Будущее лето в Европе будет еще тяжелее из-за рекордных плюсовых температур.