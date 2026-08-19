Правительство отстранило председателя наблюдательного совета Сенс Банка и инициировало отстранение председателя правления — Корецкий
Киев • УНН
Правительство отстранило председателя наблюдательного совета государственного Сенс Банка и инициировало отстранение председателя правления. Других фигурантов расследования также привлекут к ответственности.
Правительство решило отстранить председателя наблюдательного совета государственного Сенс Банка, а также инициировало отстранение председателя правления банка. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.
Правительство приняло решение отстранить председателя наблюдательного совета государственного Сенс Банка. Также правительство инициировало отстранение председателя правления банка. Другие должностные лица банка, фигурирующие в материалах досудебного расследования, должны понести аналогичную ответственность
Он добавил, что факты, обнародованные антикоррупционными органами, требуют надлежащей оценки и не могут оставаться без реакции.
Отметим, председателем наблюдательного совета "Сенс Банка" является Николай Гладышенко, а председателем правления — Олег Ступак.
Напомним
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали видео с более полными аудиозаписями и подробностями дела в рамках спецоперации под названием "Форрест Гамп" по разоблачению преступной организации; среди фигурантов дела — действующие и бывшие народные депутаты, а также высокопоставленные должностные лица ОП.