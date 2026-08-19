Уряд відсторонив голову наглядової ради Сенс Банку та ініціював відсторонення голови правління - Корецький

Уряд вирішив відсторонити голову наглядової ради державного Сенс Банку, а також ініціював відсторонення голови правління банку. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький, передає УНН.

Уряд ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради державного Сенс Банку. Також уряд ініціював відсторонення голови правління банку. Інші посадові особи банку, які фігурують у матеріалах досудового розслідування повинні понести аналогічну відповідальність - повідомив Корецький.

Він додав, що оприлюднені антикорупційними органами факти потребують належної оцінки та не можуть залишатися без реакції.

Зазначимо, головою наглядової ради "Сенс Банку" є Микола Гладишенко, а головою правління є Олег Ступак.

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