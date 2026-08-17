Скандал в «Жироне» — Цыганков и Ванат приняли участие в драке в раздевалке, клуб запрещает футболистам общаться с прессой

Скандал вокруг Виктора Цыганкова набирает обороты после стартового матча «Жироны» в Сегунде. Испанские СМИ сообщили об отказе Цыганкова, а также другого украинца — Владислава Ваната — выходить на замену и о конфликте в раздевалке, передает УНН.

Детали

В воскресенье, 16 августа, испанская «Жирона», за которую выступают четверо украинцев: Виктор Цыганков, Владислав Ванат, Владислав Крапивцов и Александр Пищур, в рамках первого тура испанской Сегунды (второй по силе дивизион, куда каталонцы вылетели по итогам сезона 2025/2026 Ла Лиги) встречалась с «Леганесом». Поединок завершился вничью — 1:1.

После матча журналист издания COPE Арнау Поу сообщил в X, что Виктор Цыганков, попавший в заявку «Жироны», не захотел выходить на замену.

«С ним всё было в порядке, его вызвали на поле, но он не захотел переодеваться, чтобы выйти на игру. После матча он остался на трибунах. Не припомню, чтобы профессиональный игрок когда-либо так себя вёл», — написал Поу, цитируя слова главного тренера «Жироны» Кике Альвареса.

По информации издания AS, сразу после финального свистка в раздевалке произошла стычка с участием Цыганкова и одного из представителей медицинского штаба команды.

Причиной напряжённой ситуации стал конфликт футболиста с клубом. Ещё в июне прошлого года Цыганков заявил о намерении не продлевать сотрудничество с «Жироной».

«Ситуация с украинцем иллюстрирует значительный разрыв между некоторыми игроками и клубом. Помимо Цыганкова, другие игроки также отказались играть: Ванат был на скамейке запасных, но не вышел на поле; Дони ван де Бек наблюдал с трибун; ​​а Унахи также отказался переодеваться в свою форму», — пишет издание.

Как добавляет издание, ситуация Цыганкова сложная: во время предсезонки он объявил о своём намерении уйти и больше не носить футболку «Жироны».

Хотя Кике Альварес пытался убедить его остаться, нападающий поблагодарил тренера за поддержку, но отказался, выразив свой гнев на клуб: он разочарован некоторыми директорами из-за нарушения пунктов его контракта.

Его гнев усилился в последние недели, когда «Жирона» без разрешения игрока достигла договорённостей с «Трабзонспором» и «Нью-Йорк Сити», клубами, которые стремились подписать его.

Вингер отказался, что ещё больше усилило его недовольство. Цыганков хочет остаться в Ла Лиге или переехать в Англию, но «Жирона» требует очень высокую трансферную цену за игрока, контракт которого истекает в 2027 году.

В комментарии Tribuna.com Владислав Ванат рассказал, что был готов выйти на замену.

«Я должен был выйти на замену, начал надевать экипировку и через несколько секунд должен был быть готов выйти на замену. Но именно в это время наш центральный защитник получил повреждение, и его нужно было заменить. Тренерский штаб решил выпустить более защитного игрока, потому что оставалась лишь одна замена. Сегодня я разговаривал с тренером, и он заверил меня, что моей вины в этом нет и что написанное прессой обо мне — неправда. Также он заявил об этом сегодня перед всей командой и заверил, что клуб сообщит об этом испанским журналистам. Ещё раз повторяю, что я, как профессиональный игрок, был готов выйти на поле, но ситуация сложилась иначе, и тренеру пришлось изменить своё решение», — ответил Ванат на запрос Tribuna.com.

Вечером 17 августа Виктор Цыганков в социальной сети Instagram отреагировал на скандал, который произошёл во время вчерашнего матча с «Леганесом».

«Когда-нибудь я расскажу свою версию», — написал Цыганков.

Также он опубликовал скриншоты, на которых видно, что клуб пока не разрешает футболисту давать какие-либо интервью.

«Привет всем. Напоминаем, что в соответствии с внутренними процедурами клуба любая публичная коммуникация, интервью или взаимодействие со средствами массовой информации должны быть заранее согласованы и получить разрешение руководителя пресс-службы клуба», — говорится в сообщении, опубликованном Цыганковым.

Ещё один скриншот касается непосредственно украинца.

"Привет, Виктор. Напоминаем, что в соответствии с твоим контрактом (как и у остальных твоих товарищей по команде) в отношении взаимодействия с прессой: для любой публичной коммуникации, интервью и т. д. ты должен предварительно получить разрешение руководителя пресс-службы клуба. Журналист связался с нами, и мы сообщили ему, что в настоящее время не даём интервью с игроками. Тебе уже говорили об этом (...), поэтому ты уже знаешь, что у тебя нет разрешения от ФК «Жирона». Обязанность получать предварительное разрешение — это не просто внутренняя рекомендация: это часть контрактных обязательств игроков, обязанности добросовестности и подчинения инструкциям клуба. Соответственно, предоставление интервью или публичные заявления без такого разрешения будут считаться нарушением контракта. Как мы уже сообщали тебе ранее, нарушение контракта вынудит нас принять дисциплинарные меры», — говорится во втором сообщении.

Такое поведение игроков не понравилось болельщикам «Жироны».

"Есть границы, которые игрок «Жироны» не имеет права переходить. То, что сделал Виктор Цыганков, отказавшись выходить на поле, несмотря на то, что был включён в заявку на матч, — это недопустимое неуважение к своим товарищам по команде, болельщикам и клубу, который он представляет. Мы понимаем, что ты хочешь уйти, что у тебя есть предложения или ты знаешь, что твоё будущее находится далеко от «Жироны». Всё это — часть футбола. Но чего мы не потерпим — так это отказа защищать эту футболку и выполнять свои обязательства, пока действует твой контракт. Тот, кто имеет привилегию носить эту футболку, обязан уважать её до последнего дня. А ты, Виктор, оказался неблагодарным и бесчестным человеком», — говорится в заявлении болельщиков.

Фанатское сообщество заявило, что это сообщение адресовано Цыганкову и любому другому игроку, который решит пойти по его пути.

"Кто не хочет защищать этот герб — пусть платит и уходит. Мы не хотим видеть вас здесь ни секунды дольше. В то же время мы хотим отметить игроков, которые высказали свою позицию, действуют открыто и остаются преданными команде. Некоторые из них знают, что их будущее, вероятно, также будет далеко от «Жироны», но, несмотря на это, они продолжают тренироваться, соревноваться и выполнять свои обязанности. Это тот минимум, которого мы требуем, и будет справедливо это признать. Уважение и честь тем, кто до последнего дня защищает этот герб так, как он того заслуживает», — добавили болельщики.

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