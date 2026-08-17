Скандал у “Жироні” - Циганков та Ванат взяли участь у бійці в роздягальні, клуб забороняє футболістам спілкуватися з пресою

Скандал навколо Віктора Циганкова набирає обертів після стартового матчу "Жирони" у Сегунді. Іспанські ЗМІ повідомили про відмову Циганкова, а також іншого українця - Владислава Ваната - виходити на заміну та конфлікт у роздягальні, передає УНН.

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У неділю, 16 серпня, іспанська "Жирона", за яку виступають четверо українців: Віктор Циганков, Владислав Ванат, Владислав Крапивцов та Олександр Пищур, у рамках першого туру іспанської Сегунди (другий за силою дивізіон, куди каталонці вилетіли за підсумками сезону 2025/2026 Ла Ліги) зустрічалися із "Леганесом". Поєдинок завершився нічиєю - 1:1.

Після матчу журналіст видання COPE Арнау Поу у Х повідомив, що Віктор Циганков, який потрапив у заявку "Жирони" не захотів виходити на заміну.

"З ним усе було гаразд, його викликали на поле, але він не захотів переодягатися, щоб вийти на гру. Після матчу він залишився на трибунах. Не пригадую, щоб професійний гравець коли-небудь поводився так", - написав Поу, цитуючи слова головного тренера "Жирони" Кіке Альвареса.

За інформацією видання AS, одразу після фінального свистка в роздягальні сталася сутичка за участю Циганкова та одного з представників медичного штабу команди.

Причиною напруженої ситуації став конфлікт футболіста з клубом. Ще в червні минулого року Циганков заявив про намір не продовжувати співпрацю з "Жироною".

"Ситуація з українцем ілюструє значний розрив між деякими гравцями та клубом. Окрім Циганкова, інші гравці також відмовилися грати: Ванат був на лаві запасних, але не виходив на поле; Доні Ван де Бек спостерігав з трибун; ​​а Унахі також відмовився переодягнутися у свою форму", - пише видання.

Як додає видання, ситуація Циганкова складна: під час передсезонки він оголосив про свій намір піти і більше не носити футболку "Жирони".

Хоча Кіке Альварес намагався переконати його залишитися, нападник подякував тренеру за підтримку, але відмовився, висловивши свій гнів на клуб: він розчарований деякими директорами за порушення пунктів його контракту.

Його гнів зріс в останні тижні, коли "Жирона" без дозволу гравця досягла угод з "Трабзонспором" та "Нью-Йорк Сіті", клубами, які прагнули підписати його.

Вінгер відмовився, що ще більше посилило його невдоволення. Циганков хоче залишитися в Ла Лізі або переїхати до Англії, але "Жирона" вимагає дуже високої трансферної ціни за гравця, контракт якого закінчується у 2027 році.

У коментарі Tribuna.com Владислав Ванат розповів, що він готовий був вийти на заміну.

"Я повинен був вийти на заміну, розпочав одягати екіпірування і через декілька секунд мав бути готовий вийти на заміну. Але саме в цей час наш центральний захисник отримав пошкодження і його потрібно було замінити. Тренерський штаб вирішив випустити більш захисного гравця, тому що залишалась лише одна заміна. Сьогодні я розмовляв з тренером і він запевнив мене, що моєї вини в цьому немає і те, що написала преса про мене – це не правда. Також він про це заявив сьогодні перед усією командою та запевнив, що клуб сповістить про це іспанських журналістів. Ще раз повторюю, що я, як професійний гравець, був готовий вийти на поле, але ситуація склалась інакше і тренеру довелось змінити своє рішення", – відповів Ванат на запит Tribuna.com.

Ввечері 17 серпня Віктор Циганков у соцмережі Instagram відреагував на скандал, який трапився під час вчорашнього дня з "Леганесом".

"Колись я розповім свою версію", – написав Циганков.

Також він опублікував скріншоти, на яких видно, що клуб наразі не дозволяє футболісту давати будь-які інтерв’ю.

"Привіт усім. Нагадуємо, що відповідно до внутрішніх процедур клубу, будь-яка публічна комунікація, інтерв’ю чи взаємодія із засобами масової інформації має заздалегідь узгоджуватися та отримувати дозвіл від керівника пресслужби клубу", - йдеться у повідомленні, опублікованому Циганковим.

Ще один скріншот стосується особисто українця.

"Привіт, Вікторе. Нагадуємо, що відповідно до вашого контракту (як і у решти ваших товаришів по команді) щодо відносин з пресою: для будь-якої публічної комунікації, інтерв’ю тощо ви повинні попередньо отримати дозвіл від керівника пресслужби клубу. Журналіст зв'язався з нами, і ми повідомили йому, що наразі не даємо інтерв'ю з гравцями. Тобі про це вже казали (...), тому ти вже знаєш, що не маєш дозволу від ФК "Жирона". Обов'язок отримувати попередній дозвіл - це не просто внутрішня рекомендація: це частина контрактних зобов'язань гравців, обов'язку добросовісності та підпорядкування інструкціям клубу. Відповідно, надання інтерв'ю або публічні заяви без такого дозволу вважатимуться порушенням контракту. Як ми вже повідомляли тобі раніше, порушення контракту змусить нас вжити дисциплінарних заходів", - йдеться у другому повідомленні.

Така поведінка гравців не сподобалася вболівальникам "Жирони".

"Є межі, які гравець "Жирони" не має права перетинати. Те, що зробив Віктор Циганков, відмовившись виходити на поле, попри те, що був включений до заявки на матч - це неприпустима неповага до своїх товаришів по команді, до вболівальників та до клубу, який він представляє. Ми розуміємо, що ти хочеш піти, що маєш пропозиції або знаєш, що твоє майбутнє далеко від "Жирони". Усе це - частина футболу. Але чого ми не терпітимемо - це відмови захищати цю футболку та виконувати свої зобов'язання, поки діє твій контракт. Той, хто має привілей носити цю футболку, зобов'язаний поважати її до останнього дня. А ти, Вікторе, виявився невдячною та безчесною людиною", - йдеться у заяві вболівальників.

Фанатська спільнота заявила, що це повідомлення адресоване Циганкову та будь-якому іншому гравцеві, який вирішить піти його шляхом.

"Хто не хоче захищати цей герб - хай платить і йде. Ми не хочемо бачити вас тут ні секунди більше. Водночас ми хочемо відзначити гравців, які висловили свою позицію, діють відкрито та залишаються відданими команді. Деякі з них знають, що їхнє майбутнє, ймовірно, також буде далеко від "Жирони", але, попри це, вони продовжують тренуватися, змагатися та виконувати свої обов'язки. Це той мінімум, якого ми вимагаємо, і буде справедливо це визнати. Повага та честь тим, хто до останнього дня захищає цей герб так, як він того заслуговує", - додали уболівальники.

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