В Польше задержали двух подозреваемых в нападении на украинцев во Вроцлаве, еще одного - ищут

Польские правоохранительные органы задержали двух лиц, подозреваемых в нападении на граждан Украины во Вроцлаве. Продолжается поиск третьего подозреваемого. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Мы ожидаем полного, объективного и беспристрастного расследования, установления всех обстоятельств и мотивов преступления, а также справедливого наказания всех виновных. Благодарю польские власти, правоохранительные органы и мэра Вроцлава Яцека Сутрика за быструю, решительную и незамедлительную реакцию - заявил главный дипломат Украины.

По словам Сибиги, Украина и впредь будет внимательно следить за ходом этого дела и обеспечивать необходимую консульскую помощь пострадавшим украинцам.

Снова обращаюсь к некоторым польским политикам с призывом прекратить подстрекательство к вражде, которая в конечном итоге превращается в конкретные акты насилия на улицах. Нам нужен диалог и взаимное уважение, а не поиск поводов для ненависти. Украина и Польша обречены на прагматичное добрососедство и совместное обеспечение безопасности перед лицом нашего вечного общего врага - резюмировал глава МИД Украины.

Во Вроцлаве осудили нападение на украинцев - мэр города отреагировал, консульство поблагодарило за позицию

Напомним

Во Вроцлаве жестоко избили украинских девушку и парня. По информации, опубликованной в социальных сетях, нападавшими могли быть поляки, а причиной агрессии якобы стал украинский акцент. Пострадавшие получили тяжелые травмы, у них подозревают сотрясение мозга.