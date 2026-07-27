Во Вроцлаве осудили нападение на украинцев - мэр города отреагировал, консульство поблагодарило за позицию

Мэр польского Вроцлава Яцек Сутрик отреагировал на нападение на украинских граждан, заявив, что в городе не будет терпимости к насилию, ксенофобии и преступлениям на почве ненависти. Генеральное консульство Украины во Вроцлаве поблагодарило мэра за оперативную и принципиальную реакцию, передает УНН.

Детали

По данным полиции, инцидент произошел 26 июля около 18:30 на улице Окулицкого возле автобусной конечной остановки во Вроцлаве. Пострадавшими являются 20-летняя девушка и 21-летний парень – граждане Украины. Оба госпитализированы с подозрением на сотрясение мозга.

В полиции подтвердили, что украинская пара обратилась с заявлением о нападении.

Мы приняли от них заявление и выясняем все обстоятельства. Подтверждаем факт этого инцидента. Полицейские проводят интенсивные мероприятия для установления личностей нападавших и их задержания - сообщила представительница полиции Вроцлава Александра Фреус.

По ее словам, конфликт начался со словесной перепалки в очереди в магазине, после чего несколько мужчин напали на гражданина Украины уже на улице. Девушка, которая пыталась защитить парня, также получила удары. На опубликованном матерью пострадавшей видео видно, как группа мужчин подбегает к паре и начинает бить парня кулаками. Нападавшие скрылись до прибытия правоохранителей.

Мать пострадавшей призвала придать инциденту максимальную огласку, чтобы виновных как можно быстрее удалось установить и задержать.

Не позволим, чтобы эта трагедия была замалчивана - написала она.

На этом фоне мэр Вроцлава Яцек Сутрик выступил с публичным заявлением.

Я глубоко опечален и возмущен жестокими нападениями во Вроцлаве, которые, по имеющейся информации, были мотивированы предвзятостью по национальному признаку. Хочу четко заявить: в нашем городе нет и не будет никакой терпимости к насилию, мотивированному ненавистью, ксенофобией или предрассудками - подчеркнул он.

Сутрик также подчеркнул, что каждый человек, независимо от языка, происхождения или убеждений, имеет право чувствовать себя во Вроцлаве в безопасности. По его словам, город должен оставаться открытым, безопасным и основанным на взаимном уважении и солидарности.

В свою очередь Генеральное консульство Украины во Вроцлаве поблагодарило мэра за оперативную реакцию.

Искренне благодарим Президента Вроцлава Яцека Сутрика за оперативную, четкую и принципиальную реакцию на последние акты насилия, жертвами которых стали граждане Украины - заявили в дипучреждении.

В консульстве добавили, что высоко ценят однозначное осуждение любых проявлений ненависти, ксенофобии и насилия, а также подтверждение того, что Вроцлав остается городом открытости, взаимного уважения и солидарности.

Убеждены, что совместные усилия органов власти, правоохранительных органов и гражданского общества являются залогом безопасности всех жителей города, независимо от их происхождения или языка, на котором они общаются - подчеркнули в Генеральном консульстве Украины.

Напомним

Во Вроцлаве жестоко избили украинских девушку и парня. По информации, опубликованной в социальных сетях, нападавшими могли быть поляки, а причиной агрессии якобы стал украинский акцент. Пострадавшие получили тяжелые травмы, у них подозревают сотрясение мозга.