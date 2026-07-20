"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд

Фото: Universal Pictures / Courtesy Everett Collection

Экранизация «Одиссеи» (The Odyssey) режиссера Кристофера Нолана имела эпический дебют, собрав 264,1 миллиона долларов в мировом прокате в первые выходные, включая 124,5 миллиона долларов в США и Канаде, сообщила в воскресенье компания Universal Pictures, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В фильме, основанном на древнегреческой поэме Гомера, где Мэтт Деймон играет греческого героя Одиссея, рассказывается о его опасном путешествии домой после Троянской войны. Это первый фильм Нолана после блокбастера 2023 года «Оппенгеймер» (Oppenheimer), который получил премии «Оскар» в нескольких категориях, включая режиссуру и лучший фильм.

«В эти выходные на внутреннем рынке царит ощутимый ажиотаж вокруг фильма „Одиссея“», — сказал Джим Орр, президент Universal по прокату фильмов в США.

По данным Rentrak, фильм возглавил кассовые сборы в США и мире за выходные. Он имел широкую популярность у зрителей: половина покупателей билетов — в возрасте от 18 до 34 лет, сообщил Орр агентству Reuters.

Успешные стартовые показатели фильма свидетельствуют о популярности Нолана среди кинозрителей.

«Не следует недооценивать знания современной аудитории о кино и кинематографистах, — сказал Пол Дергарабедиан, руководитель отдела рыночных тенденций Rentrak. — И эта страсть к кино проявляется в их преданности Кристоферу Нолану. Это действительно так».

Бюджет фильма «Одиссея» составил 250 миллионов долларов. Фильм получил оценку A по шкале CinemaScore от зрителей, которые посетили премьерные показы, и зрительский рейтинг 97% на Rotten Tomatoes.

Фильм входит в фильмы Нолана с самыми высокими кассовыми сборами в первый уикенд.

С учетом инфляции, «Одиссея» занимает третье место среди его фильмов по кассовым сборам в первый уикенд в мире, уступая фильмам «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (The Dark Knight Rises) 2012 года и «Темный рыцарь» (The Dark Knight) 2008 года, которые с поправкой на инфляцию собрали 35 млн долларов в первые уикенды.

По данным Universal, половина зрителей предпочла смотреть «Одиссею» в улучшенном формате в США и Канаде, в том числе 23% в формате IMAX.

Поклонники начали раскупать билеты на «Одиссею» год назад, когда в продажу поступили места в некоторых IMAX-кинотеатрах. В IMAX заявили, что спрос на билеты был настолько высоким, что более 50 кинотеатров по всей Северной Америке добавили сеансы с полуночи до 7 утра.

Генеральный директор IMAX Ричард Гелфонд заявил, что компания получила 50 миллионов долларов от предварительной продажи билетов, что является самым высоким показателем за всю историю. Он высоко оценил использование IMAX-камер и 70-миллиметровой пленки для создания масштабного повествования, что еще больше подогрело интерес к фильму.

«Это был просто хорошо сделанный — почти идеально сделанный — фильм во многих отношениях», — сказал Гелфонд.

Большинство ученых считают, что эпическая поэма, которая приписывается Гомеру, была написана в VII или VIII веке до нашей эры и передавалась из уст в уста, прежде чем была записана. Фильм Нолана посвящен части возвращения Одиссея домой, где он встречает богов и чудовищ, сталкивается с бурями и трагедией.

Новый трейлер долгожданной "Одиссеи" Нолана появился в сети