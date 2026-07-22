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Драпатый сообщил, что приступил к исполнению обязанностей Главнокомандующего ВСУ

Киев • УНН

 • 7850 просмотра

Михаил Драпатый сообщил о начале исполнения обязанностей Главнокомандующего ВСУ. Начальником Генштаба назначен генерал-майор Игорь Скибюк.

Драпатый сообщил, что приступил к исполнению обязанностей Главнокомандующего ВСУ

Генерал-майор Михаил Драпатый сообщил, что приступил к исполнению обязанностей Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет УНН.

Приступил к исполнению обязанностей Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины

- написал Драпатый в соцсетях 22 июля.

Он указал: "Начальником Генерального штаба в моей команде будет генерал-майор Игорь Скибюк, бывший командующий ДШВ. Благодарю Президента Украины за поддержку этого решения".

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"Впереди сложная работа, поэтому работаем без громких обещаний, с ответственностью за свои решения и уважением к людям, которые держат фронт и помогают Украине выстоять. Президент Украины поставил перед нами четкие задачи - продолжить и усилить наступательные действия во всех доменах, планировать новые операции в тылу противника, развивать армию и технологии в ней, наращивать возможности Вооруженных Сил Украины. Слава Украине!" - подчеркнул Драпатый.

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Юлия Шрамко

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