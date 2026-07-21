Как выбрать арбуз без нитратов: работают ли домашние способы проверки

Сезон арбузов уже не за горами, и эта традиционная для августа ягода скоро окажется на столах многих украинских домов. Однако с началом сезона возникают опасения по поводу содержания в ягоде нитратов. УНН рассказывает, как выбрать спелый и безопасный арбуз, на какие признаки действительно стоит обращать внимание и можно ли выявить избыток нитратов в арбузах в домашних условиях.

Что такое нитраты и почему они бывают в арбузах

Нитраты – это соли азотной кислоты, которые также называют селитрой. Большинство здоровых людей не будет иметь проблем с нитратами, ведь в допустимых нормах нитраты абсолютно не страшны. Однако, если их потреблять с пищей или водой слишком много, они начинают концентрироваться в организме в большом количестве и тогда действительно наносят вред.

На количество нитратов в растениях могут влиять не только удобрения, но и природные явления, которые сложно регулировать. Как то: химический состав почвы или воды для полива, количество света, густота посевов и даже время суток, когда собирали урожай.

Существует мнение, что в арбузах содержится очень много нитратов, хотя наибольшее их количество находится в шпинате, сельдерее, листовой капусте и столовой свекле (в среднем 1-1,5 тысячи миллиграммов на килограмм веса). Меньше всего вредных солей имеют лук, перец, баклажаны и зеленый горошек.

Чтобы выяснить, превышают ли нитраты допустимую норму в арбузе, стоит обращать внимание на срез. У хорошего арбуза срез имеет крупинки и неровности, у арбуза с нитратами он гладкий.

Если поднести арбуз срезом к свету и он будет светиться фиолетовым цветом, то это свидетельствует о том, что нитраты превышают норму. Арбуз с нитратами имеет желтые прожилки, он быстро утонет, если его опустить в воду.

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Как выбрать арбуз без нитратов

В случае благоприятной летней погоды арбузы можно покупать в середине августа. В целом сезон арбузов наступает в конце лета-начале осени. В начале августа обычно на базарах появляются ранние сорта арбузов, а также те, которые выращивали в теплицах. Они не очень сладкие и часто насыщены нитратами.

Также не стоит верить байкам, что вкус арбуза зависит от его размера. Это не так. Сладким будет и маленький - до 5 кг и большой - от 10 кг. Но практика показывает, что в большом арбузе много жидкости, поэтому он более сочный.

Окраска арбуза должна быть насыщенной и контрастной. Полоски арбуза должны быть не размытыми, а четкими. Чем темнее полоски на арбузе - тем лучше, он тогда будет спелым и сочным.

Обычно мало кто обращает внимание на хвостик арбуза, но на самом деле это очень важный момент. Хвостик позволяет определить качество арбуза. Если хвостик обрезан - смело идите к другому продавцу, потому что это говорит о попытке скрыть качество фрукта.

Очень сухой хвостик говорит о том, что арбуз давно сорван с бахчи и долго путешествовал. Чаще всего это означает, что арбуз уже дозрел. Мокрый хвостик свидетельствует о том, что плод еще не созрел. Цвет хвостика у несладкого арбуза - зеленый или темно-зеленый.

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Проверка арбуза в воде и йодом: работают ли эти методы

Для того, чтобы проверить арбуз в воде, необходимо - набрать большой таз или ведро с водой, опустить туда арбуз. Если он останется плавать, как поплавок, на поверхности, то с ним все нормально, но если опустится на дно - нитратов в нем полно.

Второй вариант немного проще - нужно налить стакан воды и опустить в него кусочек мякоти арбуза. В идеальном сценарии вода должна остаться прозрачной, но если вдруг она окрасится в красный или розовый цвет, значит, вы купили арбуз с "химией" в составе.

Еще одним способом проверки арбуза является йод. Для этого необходимо отрезать кусок арбуза и капнуть на него йодом. Мякоть, окрашенная в коричневый цвет, пригодна к употреблению, а вот если арбуз стал синим, зеленым или фиолетовым, его лучше не есть.

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