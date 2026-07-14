Как правильно хранить арбуз, чтобы ягода дольше оставалась свежей и безопасной

Арбуз является одним из главных атрибутов лета, потому что он отлично вкусен и освежает в жару, но неправильное хранение может не только испортить вкус, но и сделать ягоду опасной для здоровья. Подробнее о том, как выбрать качественный арбуз, где его хранить дома и сколько времени можно хранить уже разрезанный плод - расскажет УНН.

Как выбрать арбуз

Продолжительность хранения во многом зависит от того, в каком состоянии ягода попала в ваш дом. При покупке стоит обратить внимание на целостность кожуры. На поверхности не должно быть трещин, вмятин, порезов или других повреждений. Также стоит избегать покупки арбузов в местах стихийной торговли, и к тому же, продавец должен иметь ветеринарно-санитарные документы, подтверждающие безопасность продукции и соответствие допустимым нормам содержания нитратов. Не менее важным является место продажи. Арбузы не должны лежать просто на земле или продаваться вблизи оживленных дорог и автозаправочных станций, потому что эти ягоды способны поглощать вредные вещества из окружающей среды.

Где лучше всего хранить целый арбуз

Для длительного хранения лучше всего подходят прохладные помещения с умеренной влажностью воздуха. Оптимальной считается температура от +10 до +15 градусов.

Если температура слишком высокая, то арбуз начнет портиться, а слишком низкая температура может негативно повлиять на структуру мякоти, сделав ее водянистой. Именно поэтому для хранения часто рекомендуют подвалы, кладовые или другие прохладные помещения. Также арбуз лучше класть горизонтально на мягкую поверхность или деревянную подставку, чтобы не повредить кожуру. Если арбуз планируете хранить долго, то его желательно периодически переворачивать. Так, если соблюдать надлежащие условия, то тогда неразрезанный плод будет оставаться свежим до трех месяцев.

Можно ли держать арбуз в холодильнике

Холодильник остается одним из самых удобных способов хранения арбуза в домашних условиях. Особенно это актуально для жителей квартир, у которых нет подвала или кладовой.

Кстати, целый плод также можно хранить в холодильнике, а вот продолжительность хранения уже зависит от сорта и состояния ягоды. Впрочем, чаще всего в холодильнике оказывается уже разрезанный арбуз. И если вы хотите сохранить ягоду на более долгое время, то в таком случае срез необходимо защитить от контакта с воздухом. Для этого его можно накрыть пищевой пленкой или поместить куски в герметичный контейнер. Рекомендуется хранить арбуз при температуре от +2 до +5 градусов. Тем не менее, разрезанный плод лучше употреблять как можно быстрее, ведь после повреждения естественного защитного слоя мякоть становится уязвимой для бактерий и других микроорганизмов.

Сколько можно хранить разрезанный арбуз

После разрезания срок годности арбуза существенно сокращается. Если целая ягода способна храниться неделями или даже месяцами, то открытый плод требует значительно более быстрого употребления. Лучше всего сразу убрать арбуз в холодильник после разрезания, однако даже при правильном хранении, учтите, что он остается свежим лишь несколько дней. К тому же, перед употреблением и разрезанием арбуз необходимо тщательно мыть щеткой, после чего обдать водой и высушить. Также не стоит есть мякоть возле кожуры арбуза, поскольку именно там могут накапливаться вредные вещества.

Как заморозить арбуз

Если сохранить свежий арбуз надолго не получается, альтернативой может стать замораживание, и для этого нужно удалить кожуру и семена, а мякоть нарезать небольшими кубиками. Кусочки сначала раскладывают на плоской поверхности и помещают в морозильную камеру на несколько часов, а после предварительного замораживания пересыпают в герметичный контейнер или пакет. Такой способ позволяет использовать арбуз для приготовления прохладительных напитков, коктейлей или десертов даже через длительное время после завершения сезона.

Каких ошибок стоит избегать

Одной из самых распространенных ошибок является хранение арбуза рядом с продуктами, обладающими резким запахом, ведь, опять же, мякоть легко впитывает посторонние ароматы, что может повлиять на вкус ягоды. Также нежелательно держать разрезанный арбуз без защиты от воздуха или оставлять его надолго при комнатной температуре, поскольку в таких условиях риск порчи значительно возрастает. Кроме того, не стоит покупать уже надрезанные арбузы или соглашаться на предложение продавца вырезать кусочек для проверки спелости, так как поврежденная кожура открывает путь для проникновения бактерий внутрь плода, поэтому есть риск отравиться.

Итак, лучший способ насладиться вкусом арбуза — покупать качественные плоды и правильно их хранить, а соблюдение этих простых правил поможет дольше сохранить свежесть арбуза и избежать неприятностей со здоровьем.

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