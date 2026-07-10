Какие продукты стоит покупать летом

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Лето - время, когда организм кардинально перестраивает свои биологические ритмы и потребности. Из-за повышения температуры воздуха процессы теплоотдачи ускоряются, а базовый метаболизм замедляется. Организм тратит меньше энергии на обогрев, поэтому потребность в тяжелой, калорийной пище естественно снижается, пишет УНН.

Детали

На первый план выходит поддержание водно-солевого баланса, ведь с потом мы теряем не только влагу, но и важные электролиты (калий, магний, натрий). Летний рацион должен быть максимально легким, освежающим, богатым на воду, витамины и антиоксиданты, которые дополнительно защищают кожу от интенсивного ультрафиолетового излучения.

Летние продукты: что стоит покупать в первую очередь

Основой летней корзины должны стать местные сезонные овощи и зелень. Чем свежее продукт, тем больше в нем пользы.

Овощи, богатые водой:

Огурцы, помидоры, кабачки, болгарский перец, редис и сельдерей идеально подходят для жарких дней. Они не перегружают пищеварение и помогают избежать обезвоживания.

Листовая зелень:

Шпинат, руккола, укроп, петрушка, листья салата содержат фолиевую кислоту, витамин С и хлорофилл, которые тонизируют и поддерживают иммунитет.

Кисломолочные продукты:

Кефир, айран, натуральный йогурт и молодая брынза хорошо утоляют жажду, обеспечивают организм легким белком и поддерживают здоровую микрофлору.

Легкие белки:

Яйца, куриное или индюшиное филе, бобовые (чечевица, зеленый горошек) стоит покупать вместо тяжелых сортов мяса.

Какие фрукты есть летом

Летний сезон - это праздник для любителей фруктов и ягод. Покупайте то, что созревает именно сейчас, желательно в вашем регионе.

Ягоды:

Клубника, малина, черника, голубика, смородина, ежевика. Это настоящие суперфуды, переполненные антиоксидантами и клетчаткой. Черника и голубика особенно полезны для зрения и защиты от солнца.

Костянковые:

Черешня, вишня, персики, абрикосы, сливы. Они являются прекрасным источником калия, который критически необходим для сердца в жару. Абрикосы богаты бета-каротином, что способствует хорошему загару.

Бахчевые:

Арбузы и дыни. Это идеальный способ утолить жажду и очистить почки. Однако их лучше есть как отдельный прием пищи, чтобы не провоцировать брожение в желудке.

Что нельзя есть летом или стоит ограничить

В жару пищеварительная система работает медленнее, поэтому некоторые продукты могут вызвать тяжесть, вздутие или даже отравление.

Жирное мясо и наваристые бульоны:

Свинина, баранина, жареные блюда требуют огромных затрат энергии на переваривание, истощая организм.

Сладости и сдоба:

Торты с кремом, пирожные и дрожжевая выпечка не только добавляют лишних килограммов, но и являются идеальной средой для быстрого размножения опасных бактерий в жару. Искусственный сахар также значительно усиливает жажду.

Фастфуд и уличная еда:

Шаурма, хот-доги, чебуреки из уличных киосков летом становятся бомбой замедленного действия из-за риска порчи ингредиентов.

Сладкие газированные напитки и алкоголь:

Они не утоляют жажду, а приводят к еще большему обезвоживанию организма, создавая колоссальную нагрузку на сосуды и печень.

Почему летом нельзя есть рыбу: миф или правда

Существует мнение, что летом лучше отказаться от рыбы. На самом деле это миф, но с очень весомым основанием.

Рыба - это идеальный легкий белок, который прекрасно усваивается и содержит ценные Омега-3 кислоты. Есть ее летом можно и нужно, ведь она не обременяет желудок так, как красное мясо.

Миф возник исключительно из-за вопроса безопасности. Рыба и морепродукты портятся очень быстро. Если нарушен температурный режим хранения или транспортировки, она мгновенно становится источником тяжелых токсикоинфекций.

Правило такое: покупайте рыбу исключительно в проверенных магазинах и супермаркетах, где она лежит на специальном льду. Категорически избегайте вяленой или сушеной рыбы сомнительного происхождения (особенно на стихийных рынках возле пляжей) из-за крайне высокого риска заражения смертельно опасным ботулизмом. Отдавайте предпочтение охлажденной рыбе (хек, сибас, дорадо), которую приготовите сразу. А вот популярные суши с сырой рыбой в жаркие дни лучше вообще исключить из рациона в пользу запеченных блюд.

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