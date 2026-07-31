Трамп усомнился в предоставлении Украине лицензии на производство ракет для Patriot - FT

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не уверен, разрешит ли Украине получить лицензию на производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом он сказал в интервью Financial Times, пишет УНН.

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По словам американского президента, вопрос еще находится на рассмотрении, а США традиционно очень осторожно относятся к передаче подобных технологий.

Мы рассматриваем этот вопрос. Это абсолютно исключительное оружие, и нам нужно быть немного осторожнее с тем, кому мы выдаем лицензии. На самом деле мы не выдаем лицензии на такое оборудование – сказал Трамп.

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Вопрос передачи Украине лицензии на производство ракет для Patriot впервые публично подняли в начале июля во время встречи Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского на полях саммита НАТО в Турции. По словам Зеленского, эту тему они также обсудили во время встречи в Вашингтоне на этой неделе.

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После переговоров украинский президент заявил, что стороны обсудили производство ракет для Patriot и другие оборонные проекты, а также сообщил, что Трамп поддержал предложение о предоставлении Украине соответствующих лицензий.

Как отмечает Financial Times, возможность локального производства ракет для Patriot имеет критическое значение для Украины, поскольку эти комплексы остаются одним из немногих эффективных средств перехвата российских баллистических ракет.

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Кроме того, Трамп сообщил, что его спецпосланцы Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшие дни посетят Украину. Это станет их первым визитом в Киев после нескольких поездок в Москву, где они встречались с российским диктатором Владимиром Путиным.

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