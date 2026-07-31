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США заключили контракт на $58,6 млрд на производство ракет Patriot

Киев • УНН

 • 3956 просмотра

Армия США заключила с Lockheed Martin контракт до $58,6 млрд на производство ракет-перехватчиков Patriot. Соглашение предусматривает утроение производственных мощностей к 2030 году.

США заключили контракт на $58,6 млрд на производство ракет Patriot

Армия США заключила с компанией Lockheed Martin контракт стоимостью до 58,6 млрд долларов на производство ракет-перехватчиков Patriot. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон, пишет УНН.

Детали

Соглашение заключено на фоне растущих опасений по поводу запасов американских ракет после их активного использования для поддержки союзников, а также в военных операциях США в Иране и на фоне войны в Украине.

Новый контракт превращает предыдущее однолетнее соглашение на 4,7 млрд долларов, заключенное в апреле, в семилетнюю программу закупок, которая охватит 2026–2032 финансовые годы.

США наращивают производство боеприпасов

По данным Reuters, Пентагон ускоряет переговоры с оборонными компаниями для увеличения темпов производства ракет и высокоточного оружия. Администрация президента Дональда Трампа также призывает подрядчиков направлять больше ресурсов на производство, а не на выплаты акционерам.

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Lockheed Martin заявила, что новое финансирование позволит к концу 2030 года утроить производственные мощности по выпуску ракет-перехватчиков PAC-3 MSE и увеличить количество работников на заводе в Камдене (штат Арканзас) примерно на 50% - с 1200 до 1850 человек. Ранее компания сообщала о планах довести годовое производство ракет Patriot PAC-3 до 2 тысяч единиц.

Reuters также отмечает, что аналогичное рамочное соглашение Пентагон заключил с компанией RTX (Raytheon) для значительного увеличения производства крылатых ракет Tomahawk.

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Степан Гафтко

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